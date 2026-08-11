101 г. празнува баба Екатерина от Дупница

101 години достоен житейски път, изпълнен с труд, знания и грижа за другите отпразнува Екатерина Кирилова от Дупница в компанията на най-близките си.

Тя е оставила значим отпечатък в живота на града. Дълги години работи като аптекар-фармацевт, като професионалният ѝ път преминава през болницата и различни аптеки в Дупница. След пенсионирането си обаче не спира да бъде активна и полезна на хората. По нейна инициатива са организирани и ръководени различни просветни курсове – както по здравна тематика, така и по сладкарство, готварство и други занимания.

Именно заради своя дългогодишен принос и уважението, което е спечелила сред съгражданите си, кметът на Община Дупница Първан Дангов и заместникът му Валентина Караганова я посетиха в дома ѝ, за да ѝ поднесат своите поздравления, цветя и подаръци по случай рождения ѝ ден.

Срещата се превърна в истински емоционален празник. Усмивката на Екатерина Кирилова и вълнението ѝ от неочакваното посещение показаха колко ценни са малките жестове на внимание и признателност. Тя прие гостите с топлина и видимо вълнение, а пожеланията за здраве, спокойствие и още много щастливи дни бяха посрещнати с искрена радост.

Градоначалникът пожела на рожденичката още дълги години живот, ентусиазъм. "Нека пламъкът, който виждам в очите Ви, да не угасва! Нека продължи да грее и винаги да бъдете с усмивка на лицето!", пожела й кметът.

На въпросите каква е тайната на дълголетието и какво за нея е било най-важно през годините, г-жа Кирилова беше категорична: "Да бъдеш добър! Трябва да се отнасяш добре с всеки, без значение от това дали е беден, или богат, дали е такъв, или онакъв... Доброто сърце и добрата душа са всичко!"