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Къща пламна в Мъглиж, жена е пострадала

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Пожарна Снимка: Архив

Жена е ранена леко при пожар в частен имот в Мъглиж днес следобед. На потърпевшата е оказана медицинска помощ на място, след което е освободена за домашно лечение, съобщиха от пожарната.

Огънят е обхванал къща и прилежащ към нея навес, като сигналът за инцидента е подаден минути след 14:00 часа. Към адреса незабавно са насочени три противопожарни екипа, съобщи БНТ. 

Към момента пламъците са напълно локализирани и няма опасност от разпространение към съседни постройки. Огнеборците остават на терен и работят по пълното доизгасяване на огнището.

Пожарна

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