Фентанилът е икономика, а не мода

Китайското бяло напуска пределите на САЩ и вече удря неподготвената Европа

Определян е като смъртоносна епидемия, руска рулетка и убиец за 10 долара, включително на звезди като Принс, Том Пети и Мак Милър. Опиоидът фентанил е така модерен не само заради мигновения му супер силен ефект. Разпространението му е плод на капиталистическия модел на икономиката - необходим е малък обем за големи резултати. Само четири кристала могат да бъдат смъртоносни, а действието му е 50 пъти по-силно от това на хероина. Обичайното ,,сгъване" (fold от английски) след употреба изглежда като сцена от сериал за зомбита. Апокалиптичната фентанилова вълна напуска пределите на Северна Америка. Въпросът е как ще удари Стария континент.

,,Смърт и много смърт. Хората ще умират и няма да бъде красива гледка", обобщава Кевин, една от жертвите на фентаниловата зависимост. Немски документален филм влиза в ,,Меката на наркотиците'', или източната част на централен Ванкувър, Канада, още през 2022 г. Тогава фентаниловата епидемия е в пика си, но все още не е навлязла в Европа. Интервюираните във филма зависими описват живота си като затворена верига - те обират магазини, за да продават крадена стока, с която да осигурят следващата доза. Други са избрали по-доходоносни методи като обир на банка, за което един канадец признава, че е прекарал 22 години от живота си зад решетките.

А причината - над 60 банкови обира само за да си набави дозата. По-рядко наркоманите са принудени да продават дрогата само и само за да изкарват прехрана, която да им печели следващата доза. А тя обичайно идва в рамките на следващите 3 до 4 часа с важното уточнение - че количеството чист фентанил в нея никога не е едно и също.

,,Като отидеш в болница, има стандарт какво количество фентанил да ти сложат в упойката при операция. На улицата тя е като гаражно производство. И всъщност много смъртни случаи преди няколко години по-скоро бяха от това" - казва пред ,,24 часа - 168 истории'' психотерапевтът по зависимости Милена Петрова. - Но всъщност фентанилът е много по-силен и зависимите взимат количеството, което обичайно взимат например с хероина. Обаче ефектът е много по-силен и човекът просто спира да диша.''

Затова зависимите в Северна Америка се научават да различават концентрацията на наркотика по неговия цвят. Уличен дилър във Ванкувър казва, че на мода е тъмнозеленият фентанил, който съдържа 15% чист фентанил и 3% хероин. И въпреки традиционната конотация, че щом има хероин, употребяващите взимат дозата венозно, новият наркотик предполага нови методи. ,,В практиката си все по-рядко срещам класическата венозна употреба като предпочитан начин на прием. Значителна част от пациентите съобщават за пушене върху алуминиево фолио (chasing the dragon) или за инхалиране през носа. Подобни тенденции вече се описват и от европейските системи за ранно предупреждение, според които част от употребяващите целенасочено преминават към инхалиране с надеждата да намалят

риска от фатална свръхдоза", твърди д-р Цветелина Петкова, директор на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите към Столичната община.

Играта на проба-грешка е това, което води и до печалната статистика. Континентът погребва повече жертви от свръхдоза, отколкото от огнестрелна рана годишно. А и двете категории не са за подценяване. През 2021 г. Съединените американски щати отчитат ръст в смъртността от прострелвания, какъвто не е виждан в последните 30 години.

Тогава близо 50 000 човека умират от убийства и самоубийства с огнестрелно оръжие. Но за същия период повече от 105 хил. души умират от свръхдози. Тези числа говорят за двойно по-голяма маса зависими, отколкото хора с наклон към фатална агресия. А 3/4 от смъртните случаи са с участието на опиоид, най-агресивният от които е фентанилът.

,,От мои клиенти знам, че от доста години в България няма хероин. Всъщност има фентанил, затова някои хора изобщо спряха да си купуват това, което се представя за хероин- добавя психотерапевтът Милена Петрова. - По-големият проблем е, че се слага навсякъде и в кокаина, и в канабиса, и в безбандероловите вейпове. А това се прави, за да станат по-зарибяващи.''

Популяризирането на наркотика отвъд числата и медийните публикации се случи във филмовата индустрия.

Тази година вторият най-гледан сериал в историята на стрийминг платформата HBO (Home Box Office) "Еуфория" показа грозната реалност на наркотика, спечелвайки си повече от 50% неодобрение от филмовите критици.

Режисьорът Сам Левинсън представи забъркването на наркотика в сцена, в която една хероинова наркоманка забравя да измие предметите, докоснали се до чистия фентанил. След което преминава към разпределяне на кокаин и неизвестни хапчета върху същата плоскост, а когато замърсените пакети пристигат до стриптийз клуб - резултатът е мигновена жертва. Актьорът Ангъс Клауд, който е с водеща роля в предишните два сезона на сериала, намира своята смърт именно с примес на фентанил към други наркотици. А филмите се превръщат в реалност дори отвъд Холивуд: ,,Потребителите често дори не знаят, че приемат именно фентанил, което значително увеличава риска от неволно предозиране'', обобщава д-р Петкова.

Това коментира и създателката на неправителствените организации Център за хуманни политики и Розовата къща Юлия Георгиева в редица свои медийни изяви. Тя предполага, че броят жертви на фентаниловите свръхдози е много по-висок от 100, както беше обявено от Агенцията по наркотици на Европейския съюз. Според публикация на Розовата къща в социалната мрежа "Фейсбук" иззетото количество фентанил от фабрика за наркотици в столичния квартал "Факултета" през миналата седмица ще бъде заместено: ,,Сега чакаме да видим какво ще замести разбитата лаборатория, дали нови три-пет лаборатории, или направо ще нахлуят нитазените, които са многократно по-силни и от фентанила.''

И докато прогнози за нахлуването на нови по-мощни опиоиди нарастват с всеки ден, медиите са заливани от статистики за смъртни случаи, зависими, превенция и законови рамки. Но все пак се пропуска по-голямата картина. Фентанилът, както и повечето други популярни наркотици, започва историята си като медикамент, а не като смъртоносно оръжие. Нелегалното му създаване и разпространение е това, което крие рискове. Но това също не е новина.

Първият документиран случай на улична поява на наркотика е през далечната 1979 г. в щата Калифорния, където фентанилът се подвизава като ,,Китайско бяло''(анг. - China White). Пoлучава уличния си прякор, за да заблуждава употребяващите, че е бял хероин, известен с чистотата на качеството си. А думата China - е двусмислена - преди се е ползвала в смисъла на порцелановия цвят на наркотика, а настоящия си смисъл получава, след като Китай става водещ вносител за САЩ, а по-късно се насочва към Мексико.

На първо време той успява да предизвика десетки, а не стотици смъртни случаи, затова и остава като локален проблем до началото на XXI век. В периода 2005 - 2007 година в големи градове в САЩ се появява хероин със съдържание на фентанил. Тогава започва и първата вълна на епидемията. Скорострелното му разпространение води до разбиване на незаконна фабрика в Толука, Мексико, но и до над 1000 смъртни случая.

Наложеният контрол над разпространението не спира вълната. През 2013 г. полицейските проби за фентанил и смъртните случаи от свръхдоза скачат с 426% спрямо предходната година. А данните са събрани от 27 щата, чиито жертви се оказват предимно мъже на възраст между 15 и 44 години.

И така през 2026 г. икономическите предимства на фентанила правят уязвими не само мъжете в САЩ, но и всички употребяващи по-бедни членове на глобалното ни общество. Но това не е ново явление и за България: ,,Истински големият брой смъртни случаи, поне във Варна, беше преди 3 години, когато никой не говореше за това. С няколко колеги информирахме медиите, хванаха двама дилъри и темата се потули. А имаше един момент, когато всеки, който почине от свръхдоза с вещество, всъщност умираше от фентанил", коментира психотерапевтът.

А по-малкият обем, нужен за силен ефект, води и до нова линия на разпространение, според д-р Петкова: ,,Допълнително тревожни са данните, получени от лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, които описват нови способи за нелегално пренасяне на фентанил чрез дрехи, предварително напоени с разтвор на веществото, впоследствие изсушени, внесени при свиждане и впоследствие отново намокрени и използвани за извличане на активната субстанция".

И докато данните за 2025 г. на Центъра за контрол и превенцията на заболяванията на САЩ показват, че тенденцията в свръхдозите е залязла с цели 19%, обратното се наблюдава в Европейския съюз. Всяка година се наблюдава или ръст, стигащ до 16% през 2022 г. , или минимален спад с 1% за 2024-а.

А дали ще последва брутален пик на смъртните случаи като в САЩ предстои да разберем.