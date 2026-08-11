3 успешни спасителни на щъркели в Пазарджишко

Три поредни успешни спасителни акции проведоха експерти на РИОСВ - Пазарджик със съдействието на „Електроразпределение Юг ЕАД". Това съобщиха от екоинспекцията.

Акциите се проведоха след подадени в РИОСВ сигнали от кметовете на селата Звъничево и Хаджиево, както и от жител на село Черногорово за бедстващи птици в гнезда, разположени върху стълбове на електроразпределителната мрежа.

При проверка на място експертите установиха, че млади щъркелчета в селата Звъничево и Черногорово са се оплели в сезал, използван от възрастните птици за укрепване на гнездата.

Синтетичните и сезалови нишки, които остават след балиране в земеделските площи, се превръщат в смъртоносен капан - стягат се около краката и крилете, прекъсват кръвообращението и правят невъзможно излитането на птиците.

Заради височината и необходимостта от обезопасяване на електросъоръженията, РИОСВ-Пазарджик потърси незабавно съдействие от „Електроразпределение Юг" ЕАД. За пореден път дружеството показа изключителна отзивчивост, като осигури специализирана автовишка и технически екип и в трите населени места. Птиците бяха внимателно извадени от гнездата и освободени от сезаловите нишки. Заради получените травми две от тях бяха транспортирани за лечение и възстановяване в Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в гр. Стара Загора.

При проверка в с. Хаджиево на сигнал за щъркел със съмнения за счупено крило, отново със съдействие на „Електроразпределение Юг" ЕАД се установи, че младата птица не е изпаднала в безпомощно състояние, нямя наранявания и отлетя.

РИОСВ-Пазарджик изказва благодарност към кметовете на с. Звъничево, с. Хаджиево, жителката на с. Черногорово и екипа на "Електроразпределение Юг" ЕАД в чието лице има надежден партньор за опазване на биологичното разнообразие в област Пазарджик.