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Пожарът наближи село Виноградец

Диана Варникова

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Пожарът достигна село Виноградец

Хеликоптер от авиобаза Крумово спешно се включи в гасенето на пожара,който гори между септемврийските села Виноградец и Карабунар, тъй като един от фронтовете на огъня наближи Виноградец. Към момента пламъците са спрени на входа на селото, но гасителните действия продължават, за да не се допусне стихията да навлезе към къщите на местните жители.

Към момента няма опасност за живота на хората, както и за недвижимите имоти в населеното място, обясни говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

На терен са  6 екипа огнеборци от Районните служби в Белово, Пазарджик, Пещера и Панагюрище, участъка в Септември. Насочени са и екипи от Пловдив, Ихтиман и София.

Горят стари лозя, сухи треви и храсти в същия район по пътя за Велинград, който идва от автомагистрала "Тракия". Хората тук неофициално говорят, че пожарът е умишлено запален, за да се разчистят терени за бъдещи фотоволтаици.

Пожарът достигна село Виноградец
Пожарът достигна село Виноградец
Пожарът достигна село Виноградец

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