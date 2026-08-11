Избираме вече онлайн ден и час за кадастъра в София

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) разширява обхвата на системата за онлайн записване на часове. Към нея се включва и Службата по геодезия, картография и кадастър София – град, която е една от най-натоварените. Гражданите и представителите на бизнеса вече могат предварително да изберат удобен ден и час за посещение във връзка с предоставяните от службата кадастрални услуги. По този начин се създават условия за по-добра организация на клиентския поток, ограничаване на опашките и намаляване на времето за изчакване на място. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Промяната надгражда досегашната възможност за предварително записване в СГКК София – град, като процесът ще бъде организиран чрез общата платформа, която вече успешно се прилага в четири от най-натоварените служби на АГКК. Новата система за онлайн записване на часове беше въведена през 2025 г. в службите по геодезия, картография и кадастър в областите Софийска, Пловдив, Варна и Бургас, които са със значителен брой потребители на услуги и висока ежедневна натовареност. По тази причина въвеждането на предварително разпределени часове беше важна стъпка към по-предвидимо и организирано административно обслужване в тях. Натрупаният опит от прилагането на системата в четирите служби потвърди практическата полза от този начин на организация. Гражданите и представителите на бизнеса получиха възможност да планират посещението си предварително, да изберат подходящ час и да избегнат необходимостта от продължително изчакване при струпване на голям брой потребители на кадастрални услуги. Системата създава по-добра организация на целия процес по административно обслужване и допринася за по-спокойна, последователна и ефективна работа на центровете за административно обслужване.

Разширяването на системата към СГКК София – град е от особено значение предвид големия брой граждани, професионални потребители и представители на бизнеса, които ежедневно посещават службата. С включването на службата в общата платформа АГКК въвежда единен и лесно разпознаваем начин за предварително записване в пет от най-натоварените си териториални служби.

С цел улесняване на гражданите и осигуряване на възможно най-широк и безпрепятствен достъп до системата, процедурата по записване е организирана по максимално опростен и удобен начин. За запазването на час не се изискват създаване на потребителски профил, предварителна регистрация, използване на квалифициран електронен подпис или инсталиране на допълнителен специализиран софтуер. Платформата може да бъде достъпна чрез компютър, таблет или мобилен телефон, като само в няколко последователни стъпки потребителят избира съответната служба, целта на посещението и удобни дата и час измежду свободните времеви интервали. Необходим е единствено валиден адрес на електронна поща, на който се изпращат линкът за потвърждаване на резервацията и подробната информация за посещението. По този начин се дава възможност на гражданите да планират посещението си с цел заявяване на услуга или получаване на документи според личните и професионалните си ангажименти. Предварителното определяне на конкретен час допринася и за ограничаване на струпването на потребители, намаляване на времето за изчакване и осигуряване на по-спокойно, предвидимо и организирано административно обслужване.

Включването на СГКК София – град към платформата за онлайн записване на часове е поредна стъпка в последователната управленска политика на ръководството на АГКК за модернизиране на административното обслужване, намаляване на административната тежест и предоставяне на по-достъпни, удобни и ориентирани към потребителите услуги.

„Въвеждането на такъв тип решения за управление на опашките са само част от дългосрочните мерки на Агенцията за пълна дигитализация и автоматизация на процесите. Всички заложени от нас цели са в посока облекчаване на процеса по предоставяне на административните услуги, които са от съществена необходимост за гражданите и бизнеса. Съвсем скоро ще стане факт и друга важна стъпка в постигане на максимална прозрачност и предвидимост в устройствения и инвестиционен процес, а именно осигуряване на възможност да бъдат визуализирани сервитутните зони на подземните и надземни инфраструктурни обекти като част от кадастрално-административната информационна система", коментира изпълнителният директор на АГКК инж. Георги Георгиев.