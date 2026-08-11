Първият обект на веригата в града е в кв. „Ялта“, а инвестициите в двата хипермаркета достигат близо 20 млн. евро

С изненади за клиентите на хипермаркета си в кв. „Ялта“ Kaufland отбелязва на 11 август 20 години присъствие в Русе. Именно този магазин е първият обект на веригата в града, отворил врати точно преди две десетилетия. Днес в него работят 120 служители.

За 20 години хипермаркетът в „Ялта“ е посрещнал няколко поколения клиенти, като от откриването му до днес само в този магазин са издадени над 15 млн. касови бележки.

През годините Kaufland инвестира значително в развитието и модернизацията на обекта. Общата инвестиция в хипермаркета в „Ялта“ до момента възлиза на над 10 млн. евро, като само през 2023 г. компанията влага близо 500 хил. евро в обновяването на паркинга, за да подобри удобството за клиентите.

Магазинът притежава и престижния международен EDGE сертификат за устойчиво строителство, който удостоверява постигането на високи стандарти за ефективно използване на енергия, вода и вложени строителни материали.

Към момента Kaufland има два хипермаркета в Русе в кварталите „Ялта“ и „Дружба“, като вторият отваря врати година по-късно през 2007 г. Общите инвестиции на компанията в двата магазина възлизат на близо 20 млн. евро.

Веригата осигурява работа на над 200 души в двата си магазина в Русе, като сред тях има и такива с 20-годишен стаж в компанията. От откриването на двата обекта до момента Kaufland е изплатила близо 29 млн. евро за заплати и осигуровки.

По повод годишнината на 11 август компанията е подготвила специални изненади за клиентите на хипермаркета в „Ялта“. Празничната програма ще продължи и вечерта с детската инициатива „Весела ваканция“, която започва в 18:30 ч.