Всяко дете с "досие" как се развива, а на училище от 6 г. – само след проверка готово ли е

Ще се проследяват двигателно развитие, фина моторика, владеене на език, емоционално състояние, резултатите ще се пазят 50 г. в електронна система на МОН

Наредба разписва, че сънят следобед в градините вече не е задължителен

От постъпването си в детска градина до преминаването в училище всяко българче вече ще има “досие”, в което ще се отразява неговото развитие. А родителите, които искат детето им да тръгне в първи клас още на 6 години, трябва да уведомят директора на детската градина най-късно до месец преди края на учебното време, за да се установи готовността му за училище.

Постиженията ще се проверяват в началото и в края на учебното време

Това предвиждат промени в Наредбата за предучилищното образование, публикувани за обществено обсъждане.

Ще се следят двигателното развитие, фината моторика, практическите умения на малчуганите, познавателното, езиковото и социално-емоционалното им развитие.

От министерството на образованието обясниха, че и в момента се използват подходи за проследяване на детското развитие, но те са

различни за всяка детска градина. Сега всички ще работят по еднаква методика

и така ще се следи напредъкът на детето по всяко време. И ако например то има проблеми с българския език, учителите ще се занимават допълнително с него.

Наблюдението ще става в естествена среда чрез кратки и лесни за изпълнение задачи, уверяват от МОН. Акцентът е върху обичайното поведение на детето, а не върху единично представяне.

Методологията е разработена по Националната програма “Хубаво е в детската градина”. Засега е разписана за първа и четвърта възрастова група, тази година ще се разработи и за останалите две градински групи и

ще се въвежда поетапно

Резултатите ще се отразяват в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование - в модул “Деца и ученици”. Детето ще има профил в домейна на МОН. Личното дело го следва независимо в коя детска градина или училище е записано. Съхранява се 50 години.

Методиката дава обективна информация и за училищната готовност на децата преди постъпването им в първи клас. Тя ще позволи да бъдат отчетени както силните страни на всяко дете, така и областите, в които то среща затруднения, обясняват от екипа на МОН.

Така при постъпването в първи клас учителите ще разполагат с много по-пълна информация за индивидуалните потребности на детето и ще могат да планират работата си спрямо тях - както за преодоляване на установени затруднения, така и за развитие на неговите силни страни. Това ще създаде условия за по-индивидуален подход към всяко дете още от началото на училищното му обучение.

Системата ще се прилага

и за деца, които не са посещавали детска градина в България

или идват от други държави.

От министерството на образованието са категорични, че целта на промените в наредбата не е оценяване на децата и че констатациите

нямат диагностичен характер

Стремежът е да се подпомогнат учителите при планирането на педагогическата работа и прилагането на индивидуален подход към всяко дете, както и да дава на родителите по-пълна информация за неговото развитие.

Методиката е разработена така, че да може лесно да се използва от учителите в ежедневната им работа, без да се изисква специализирана или психологическа подготовка. Промените вече са изпробвани в над 470 детски градини в страната с 2093 деца от първа и 2099 деца от четвърта група. За прилагането им

вече са обучени близо 500 учители

Предложените изменения в Наредбата за предучилищното образование внасят повече яснота и по отношение на организацията на дневния режим в детските градини. И сега действащите правила предвиждат осигуряване на време и условия за почивка на децата, без да изискват задължителен следобеден сън. С предложените редакции това се посочва по-ясно, за да се избегнат различни тълкувания и да се даде възможност организацията на почивката да бъде съобразена с потребностите на децата.

Промените предвиждат още

помощник-възпитателите да имат поне средно образование,

но тези, които нямат към влизането в сила на документа, остават на работа.

Пред или зад колибата е кучето, питат в логическите задачи от скрининг теста

Къде се намира кучето на картинката - зад или пред колибата? На друга рисунка пък има дърво, а крушата е на земята - паднала ли е? Петя Радева

Това са част от въпросите, които учителите, преминали през обучението на МОН, задават на най-малките възпитаници на детските градини, за да проверят логическото им мислене.

Това разказа за “24 часа” директорката на столичната 38-а детска градина “Дора Габе” Петя Радева. Още миналата година изпробвали системата. Първо родителят трябва да даде съгласие. След това учителите работили с помощта на помагало. В него се предлагат конкретни задачи за различните етапи от познавателното развитие на детето.

“Въпросите са достъпни за възрастта, на която се проверяват децата. По никакъв начин не срещаме трудност при работата си с този инструмент”, обясни д-р Радева. Накрая се прави отчет, който помага на учителите да съобразят работата си с конкретното дете. Скрининг тестът дава добри сигнали на какъв етап от развитието си е стигнало то.

“Проследяването на цялостното развитие на детето дава възможност да се види неговият индивидуален напредък във времето и да се идентифицират неговите силни страни, интереси, потребности. То подпомага педагогическите специалисти при планирането на подходящи педагогически ситуации и индивидуализирането на подхода към всяко дете”, коментира още директорката.

Особено важно е, че проследяването не се свежда единствено до установяване на постигнати знания и умения, а дава цялостна картина на развитието на детето. Така се поставя акцент върху индивидуалния път и личния прогрес на детето, а не върху сравняването му с останалите деца, уточни Петя Радева.