Джендем тепе - хълмът на ужасите в Пловдив (Снимки...

Всяка нощ в малките часове чуваме писъци на жени, разказват живеещи в подножието

По изолирана вътрешна пътека под самия връх на Младежкия хълм се стига до миниплощадка, състояща се от скала. Теренът е изключително стръмен и се върви буквално по козя пътека. Мястото е избрано неслучайно. На скалите от години е изрисуван българският трикольор.

Дали непълнолетните младежи, пребили до смърт 37-годишния Георги Кузев, са търсили някаква символика, засега не е ясно. Там е извършен жестокият побой. По много стръмни кози пътеки се стига до мястото, където са измъчвали 37-годишния мъж от Кричим. Снимка: Радко Паунов

В тази част хълмът е залесен, няма пряк достъп до въпросната площадка, тъй като е изолирана от главната алея. От нея обаче се открива гледка към Пловдив.

Самото място е затулено. Там Георги се е молил на похитителите си за милост, която не е получил. Съдия Петко Минев разкри, че не е останало здраво място по тялото на мъжа, а гаврите са продължили повече от час.

Как е успял с разбит череп и с вътрешни разкъсвания на бял и черен дроб, на бъбреци и със счупени ребра да се добере до подножието, хората не могат да си обяснят.

На 8-ия ден от жестокото убийство пловдивчани не спират да си задават гневни въпроси и да търсят отговорност от извършителите. А те, както стана известно, са на възраст от 14 до 17 г.

Младежкият хълм е повече известен сред пловдивчани като Джендем тепе. Това е турското му наименование. В превод означава “адски хълм” заради дивата му природа, подземните шумове и страховитите легенди за врати към ада. На затулена площадка, до която няма пряк достъп, е измъчван Георги. Снимка: Радко Паунов

Тепето е посещавано от много хора - повечето спортуват, изкачвайки го по главната алея, която е с павета. Предпочитано е, защото е най-високият от всичките 6 хълма в Пловдив. На върха от немско време има бетонен басейн, който от десетилетия е празен. Пловдивчанка с ужас разказва за случилото се на тепето и се зарича в четвъртък да е на протеста пред Съдебната палата. Снимка: Радко Паунов

Точно под самия връх е мястото на свирепия побой над Георги. “Това е изключително опасно тепе. Част от него не е осветена вечер. Непрекъснато е посещавано от съмнителни младежи. Живея в подножието му и съм била свидетел как група млади хора около 15-17-годишни стрелят с въздушна пушка (чудя се кой им я е дал) по катеричките. Веднъж се обадих: “Момчета, защо стреляте по тези душички?”. А те се нахвърлиха върху мен: “Коя си ти, ма?” и аз бързо се скрих”, разказа пред “24 часа” Ангелина Стоянова.

Тя с ужас описа как много често в малките часове на нощта чувала писъци на жени и крясъци на младежи, идващи от хълма.

“Никога не съм знаела как да постъпя, а може някой да е имал нужда от помощ. През лятото това е почти всяка нощ”, казва тя. И твърди, че неведнъж е виждала как се събират групи млади хора, облечени в черно и с кубинки. Сборният пункт бил на обръщалото на детската железница, която се намира именно на този хълм. Построена е през 1979 г. и е носела името “Знаме на мира”. Дори още една от гарите се казва "Пионер". Спирка "Пионер" от Детската железница, която минава в подножието на Младежкия хълм. Снимка: Радко Паунов

“Тези групи имат отговорник, чувала съм как им се кара и ги назидава с думите: “Слушай, или ще бъдеш сериозен, или повече няма да идваш с нас!” Първоначално мислех, че са някакви политически агитки, десетници и др. Сега, след всичко, което се случи, допускам, че са с някакъв друг уклон”, допълва Стоянова.

Според съдия Петко Минев има данни за връзка на част от младежите, обвинени в убийството, с организация, наречена “Ку-клус-клан 2013”.

“Проблемът с това тепе е сериозен. По цяла нощ бродят, пият, викат. Не зная дали общуват по този начин”, разсъждава Стоянова.

Спираме младеж на около 18 г., тръгнал да спортува.

“Нямам думи за случилото се. Този инцидент създаде лош имидж на хълма. Тази сутрин баща ми ме пита: “Къде отиваш? Не виждаш ли какво става там”, разказа младият мъж и хукна да тича по главната алея към върха.

“Всеки ден съм тук. И сега има хора - млади, стари, жени. Някъде навътре е бил побоят”, казва 78-годишният Кольо Минков. Акълът му не побира какво е станало. Жена в пенсионна възраст слиза от тепето с кучето си. И тя всяка заран идва на разходка.

“Не са били само тези 5-имата. Имало е още, които са отцепили района, за да пазят извършителите, докато налагат човека. И това е станало посред бял ден! Не мога да си обясня откъде този садизъм у тия млади хора с часове да измъчват човека. Един убиец ще те ликвидира бързо, а тук става дума за продължителни мъчения. Имам внучка на 15 г., дето се казва - на същата възраст. Тя е потресена. Дори да е имал някакъв недостатък този мъж, може ли да го убиеш от бой”, пита жената. Участниците в побоя над Георги са се снимали след изтезанието и са качили кадъра в социалните мрежи.

За зверството засега са задържани само 5-има младежи - 3 момчета и 2 момичета. В социалните мрежи обаче е споделена снимка след побоя, на която се виждат още 4-ма, а вероятно има и 5-и, който снима. Така участниците стават общо 10.

Затова и юристи питат защо прокурорът е избрал да не повдигне обвинения и на останалите 5-има тийнейджъри, които са наблюдавали побоя над Георги Кузев. И посочват, че ако някой е свидетел на непосредствена опасност за живота на друг човек и не се намеси, без това да е рисково за самия него, е осъществил състав на престъпление.

“Разследването продължава, ако има нови обвинения, ще бъдете уведомени”, лаконично отговориха на “24 часа” от прокуратурата.

Двете задържани момичета ще направят опит в четвъртък - 13 август, да излязат на свобода. Момчетата засега не оспорват определението на съдия Петко Минев. Много хора от Пловдив, Кричим и други градове планират да се съберат на мирен протест пред Съдебната палата преди гледането на мярката. Те искат справедливи и тежки присъди.

Хората, които посещават тепето, не спират да коментират случилото се. Снимка: Радко Паунов