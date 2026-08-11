Арестуваха 45-годишен варненец за блудство с непълнолетен

Задържан е 45-годишният мъж с инициали С. И. от Варна за блудство с непълнолетен. Това съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и предстои спрямо него да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

На 5 август 2026 г. в община Своге мъжът e извършил действия на полово удовлетворение с непълнолетно лице от същия пол, като e употребил заплашване. По делото са събрани достатъчно доказателства за вината на обвиняемия, казаха още от прокуратурата.

Наказанието за престъплението, в което С. И. е обвинен, е лишаване от свобода от 5 до 12 г. Мъжът е привлечен като обвиняем по досъдебното производство с постановление на прокурор в Районна прокуратура – Костинброд, Териториално отделение – Своге.