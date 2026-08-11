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Сухи треви и гора пламнаха край село Българска поляна

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На място са изпратени 8 противопожарни екипа, които работят по овладяването на огъня. СНИМКА: Pixabay

Пожар гори в района на село Българска поляна, община Тополовград. Запалили са се сухи треви и горски масив, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково.

На място са изпратени 8 противопожарни екипа, които работят по овладяването на огъня. В гасенето е включен и булдозер. Към момента няма опасност за населените места, уточниха от администрацията на областния управител.

Край Българска поляна пожар горя и миналата седмица. На 6 август са изгорели части от стърнище, сухи треви, храсти и широколистна гора, както и трактор. По-късно е установено, че огънят е възникнал по време на работа с трактор, който е балирал слама, съобщи БТА. 

Заради екстремния риск от бързоразвиващи се пожари в област Хасково, свързан с очакваните високи температури и силен вятър, от 11-и до 14 август е в сила червен код за пожароопасност. Предупреждението е издадено по данни на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково, съобщиха от областната администрация.

 

 

 

 

На място са изпратени 8 противопожарни екипа, които работят по овладяването на огъня. СНИМКА: Pixabay

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