Американските самолети на "Безмер" засега остават 2 (Обзор)

Въпреки че парламентът разреши до 8, САЩ уверили, че може (но надали) да дойдат най-много още две летящи цистерни

С 200 млн. евро от НАТО правят военното формирование "Кабиле"

Май само два ще останат американските военни самолети, които България пусна в база “Безмер”. Те пристигнаха там в края на юли.

Уверението от американска страна е, че са се спрели на от 2 до 4 самолета цистерни, но по-вероятно е да останат само двата, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

САЩ изпратиха спешна нота на 17 юли с искане да разположат до 8 самолета и до 250 военнослужещи за логистично обслужване на американските операции в Близкия изток. По предложение на правителството на 22 юли парламентът разреши това със 136 гласа “за” - на мнозинството от “Прогресивна България” и ДПС.

“Обстановката около летището е спокойна, нямаме инциденти и нарушения. Самолетите изпълняват тренировъчни полети само в северна и северозападна посока. Страховете са излишни и трябва да бъдат разсеяни във всяко едно отношение”, заяви Стоянов.

Решението на кабинета и депутатите за пускането на самолетите бе посрещнато с протести от местните, тогава военният и други министри бяха на място в Ямболско, за да успокоят хората. Междувременно Иран прати нота на България, че става съучастник в агресия с допускането на военните самолети на САЩ на наша територия. Страната ни не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ, увериха в отговор от Външно.

Военният министър във вторник отново бе в Ямбол на среща с кметовете от областта и областния управител Георги Чалъков. На нея Стоянов им представи концепцията на МО за развитието на военно формирование “Кабиле”. Именно там бе прието да се изградят

казарми за многонационална бойна група

В момента става въпрос само за концепция, а проектирането на казармите ще отнеме поне година, обясни министърът. Парите ще дойдат по програмата на НАТО Security Investment Program - около 200 млн. евро. Той обаче категорично отказа да коментира колко военни ще има в бъдещата база.

Още няма официален отговор от Украйна на запитването за дрона, който падна в района на бившия граничен пункт Кардам в събота. То било изпратено на 8 август по линия на службите, забавянето е заради комуникацията, смята Стоянов. Затова е поискал от шефа на служба “Военно разузнаване” да бъде изпратено ново.

И от МВР още няма информация дали на дрона е имало взривно вещество. В деня на падането му премиерът Румен Радев заяви, че е чут силен взрив. По-късно бе обявено, че е дрон примамка, ползван широко от украинската армия. А на третия ден МО за първи път показа и снимки на апарата, който се оказа от дърво, метален е само двигателят му.

Според Димитър Стоянов обяснението на украинското посолство, че армията им не е насочвала дронове към България, не изключва възможността апаратът да е дошъл оттам. “Може да бъде смутен GPS сигналът, може да бъде въздействано на GPS системата. И двете страни във военния конфликт ползват такива средсва”, каза той. Различни коментатори през последните дни посочиха, че руската страна отклонява украински дронове към съюзници от НАТО, подобни предупреждения се чуват и от западни държави.

Военните у нас са установили, че

има изкривяване на GPS сигнала, като смущенията обхващат половината от територията на България

Интензитетът им обаче зависи от това дали се провеждат операции и съответно нараства или намалява, каза Стоянов.

Голяма част от елементите на управленската платка на разбилия се край Кардам дрон е повредена. Открит е GPS модулът, но по него не могат да се открият летателните координати.

България да закупи спешно поне 10 модерни антидрон системи, поиска министър Стоянов в понеделник. Имало заделени 127 млн. евро, от тях може да се купи и една система за радиоелектронна война. Български могат да се придобият по ускорена процедура, но те няма как да се финансират по европейския механизъм SAFE.

“Говорим за период в рамките на месец да придобием няколко системи, а по механизма SAFE това вероятно ще отнеме година, защото такива готови продукти да чакат на щанда няма”, поясни военният министър при посещението си в Ямбол. “Няма съвършена система, която да може да захване един дрон и да му въздейства от много голямо разстояние. Има различни видове - едните са с радари и антидрон пушки, те въздействат на системите за управление. Има и такива, които са само за установяване на локацията”, обясни още той.