Милошев: Това е последно лято с отделни билети за ботаническата градина и "Двореца" в Балчик

Mинистърът на културата извървя пътя на един турист в Балчик и купи два билета за Ботаническата градина и Двореца

„Това е последното лято, в което ще има два билета по този начин". С този категоричен ангажимент министърът на културата Евтим Милошев постави срок за разрешаването на дългогодишния проблем с отделното таксуване на посетителите на архитектурно-парковия комплекс „Двореца" и на Университетската ботаническа градина в Балчик. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на културата.

Министърът на културата Евтим Милошев посети днес Държавния културен институт „Културен център „Двореца" – Балчик" във връзка с дългогодишния проблем с отделните билети за посещение на архитектурно-парковия комплекс и Университетската ботаническа градина и лично извървя пътя на един турист, без да използва служебния си статут, за да премине през комплекса. Той премина по маршрута като обикновен посетител, включително закупувайки си два отделни билета от две различни каси. „Проблемът с двата билета е станал по-популярен от самия културно-исторически обект – Двореца в Балчик и Ботаническата градина. Това е възмущение за целия град Балчик и за всички посетители. Това е системен проблем от години.", заяви министърът, визуализирайки казуса, показвайки двата закупени от него билета.

По думите му липсва каквото и да било разумно обяснение за това, че един от най-значимите туристически обекти в страната продължава да поставя посетителите пред административни затруднения още на входа.

„Няма как да няма решение. Не може един министър да не може да реши този проблем", категоричен бе Милошев. Той разказа, че по време на пътя си към обекта е бил спиран от туристи и търговци в Балчик, които са го питали дали най-сетне ще бъде решен въпросът с двата билета. „Хайде да видим, да си направим експеримент в цялата държава - или министърът, или билетът", каза с усмивка министърът.

Министър Милошев подчерта, че решаването на проблема не се изчерпва единствено с обединяването на двете такси. Според него посетителят трябва да получава един билет, да има ясна и обоснована цена и да може да заплаща по съвременен начин. При посещението си министърът установи и друг проблем – на едната от касите единствената възможност за плащане е била в брой. „Не е редно да няма възможност посетителят да плати с дигитално устройство, с разплащателна карта или с телефона си. Само кеш е затруднение за посетителите. Категорично го казвам – не може да има само кешово разплащане", заяви той. По думите му бъдещото решение трябва да гарантира възможност за плащане както в брой, така и с карта и други съвременни дигитални средства.

Министърът на културата посочи, че една от причините казусът да се оказва толкова труден за решаване е свързана с различните форми на собственост и управление на отделните части от комплекса. „Това вече е въпрос на собствеността. Дори сега, доколкото разбирам, алеята, на която сме застанали, е собственост на Ботаническата градина, бръшлянът е на Ботаническата градина, а сградата е на Министерството на културата.", обясни Милошев.

Той припомни, че още през 2024 г., когато е бил служебен министър на туризма в два кабинета, като медиатор, е търсил решение на казуса от гледна точка на интереса на туристите. Тогава обаче не се е стигнало до положителен резултат. Сега е разговарял с министъра на образованието и науката професор д-р Георги Вълчев, който „за щастие е и бивш ректор на СУ „Св. Климент Охридски". „Когато в прав текст го попитах: „Професоре, може ли да решим този въпрос?", той каза: „Да, можем да го решим този въпрос", разказа министърът и допълни: „Хайде да видим дали сега ще се получи. Това е последното лято, в което има два билета. Ако не - си търсете друг министър на културата", заяви той.

По отношение на цената на бъдещия единен билет министърът не се ангажира с конкретна сума. По думите му тя трябва да бъде определена след подробен анализ, който да отчете разходите за поддръжка на сградния фонд и Ботаническата градина, посещаемостта и интереса на туристите. „Трябва да се направи подробен анализ. Да се изчисли ефективността на този билет, да се съобрази с посетителите и така да се определи една цена, която да не е субективна, а да е въпрос на анализ. Това е най-редното и най-нормалното, така че да се запази и държавният интерес", каза Милошев. Той подчерта, че комплексът има огромен международен и национален туристически потенциал.

„Дворецът в Балчик и Ботаническата градина са сред най-посещаваните туристически обекти в България. Интересът е огромен и международен – от гледна точка на националната ни история, архитектурното и парковото изкуство и уникалното място, което имате тук, на брега на морето", заяви министърът.

Според него именно затова комплексът трябва да бъде организиран така, че да бъде привлекателен и удобен за туристите, а не да ги поставя пред административни препятствия. „Това трябва да бъде място за туристите, място за научни изследвания, място, където хората да се чувстват щастливи, а не да изпадат в административна тежест и да имат хиляди затруднения, за да достигнат до желанието си да разгледат този архитектурно-исторически комплекс", каза Милошев.

По отношение на работното време на обектите министърът посочи, че и този въпрос трябва да бъде решен в рамките на устойчиво и общо решение. „Думата, която искам да използвам, е устойчиво решение на този казус", подчерта той.

Министър Милошев беше категоричен също, че няма да превръща темата в публичен институционален конфликт. „Нека да не го превръщаме това в някакъв публичен диспут. Каквото имах да кажа от институционална гледна точка, го казах и го направих. Всичко останало вече са работни разговори, които не касаят широката общественост", заяви министърът. По думите му очакването на хората е ясно и конкретно - широката общественост се интересува единствено от това да има един билет, да може да се плаща както в брой, така и с карта и с всички технически възможности, цената да е по възможностите на туристите и те да могат да влизат в комплекса и да се чувстват щастливи.