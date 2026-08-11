Радев предлага утре програма за управление на страната до 2030 г.

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Министър-председателят Румен Радев предлага проект на Решение за приемане на Програма за управление на Република България 2026 - 2030 г.

Това става ясно от Дневния ред на Министерския съвет за заседанието му 12 август.

Румен Радев подаде оставка като президент, за да влезе в активната политика.

Някои от нещата, които програмата за политиката на партията му, която бе представена предизборно, бяха:

- Оставане на плоския данък, оставане на страната ни в ЕС, олигарсите да бъдат изгонени от властта и независим инвестиционен омбудсман.

- Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността

- Силна социална защита за всеки, намаляване на бедността и неравенствата, качествено образование за всяко дете, намаляване на доплащането от пациента, достъпно здравеопазване за всички региони

- Конституционни промени, една от които - връщане правото на президента да назначава свободно служебен министър председател (премахване на "домовата книга")

Радев се яви предсрочните парламентарни избори през април 2026 с "Прогресивна България" и ги спечели с 44,594% от гласовете.

Той бе избран за премиер на България в началото на май тази година. В парламента има мнозинство от 131 депутати от ПБ.