Над 80% от глобите за средна скорост вече са събрани

Към 4 август Пътна полиция вече е събрала с помощта и на НАП над 80% от издадените миналата година глоби за надвишаване на средната скорост по магистралите. Става дума за 17 822 евро. Това е отговорил писмено вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев на въпрос на народния представител от ДБ Мартин Димитров.

Засичането на средната скорост от 140 км в час за леките коли и 90 км в час за товарните в определени участъци от магистралите у нас бе въведено през септември 2025 г. В първите месеци много експерти твърдяха, че камерите на Националното толуправление може и да установяват кои превозни средства нарушават ограниченията и да изпращат тази информация на Пътна полиция, но от това не следват непременно глоби.

От отговора на Демерджиев става ясно обаче, че само от септември до декември 2025 г. Пътна полиция е издала 1140 електронни фиша за нарушения по този параграф на обща стойност 46 509 евро. Изглежда обаче, че много от тях са били обжалвани, и то успешно, защото до 3 август тази година от тези фишове в сила са влезли само 531 за 21 437 евро. Демерджиев не влиза в подробности за това несъответствие, но по принцип законът позволява електронните фишове да се обжалват в 7-дневен срок от издаването им.

От тези 531 фиша, които са влезли в сила, до 4 август са платени 434 на обща стойност 17 822 евро. Като брой фишове става дума за 81% от всичките, влезли в сила, а като стойност - 83% от тях.

Наказателни фишове за 16 862 евро са били платени доброволно, а 956 евро са били принудително събрани от Националната агенция за приходите. Обикновено това се прави с най-старите издадени по време.

От отговора не става ясно как продължава тази дейност през 2026 г., когато и участъците, в които се мери средната скорост, станаха много повече в сравнение със септември 2025-а. Но въпросът на Мартин Димитров е зададен само за състоянието на тези наказания през миналата година.