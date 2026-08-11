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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23371171 www.24chasa.bg

"Кугър" гаси пожара край село Българска поляна

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Хеликоптерът "Кугър" в действие. Снимката е архивна СНИМКА: Георги Палейков

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на село Българска поляна, Община Тополовград, Област Хасково. Хеликоптерът е излетял в 17.57 ч. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Военнослужещите оказват помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението", които гасят на терен.

Сухи треви и гора пламнаха край село Българска поляна по-рано днес. На място бяха изпратени 8 противопожарни екипа, които работят по овладяването на огъня. В гасенето е включен и булдозер. Няма опасност за населените места.

 Заради екстремния риск от бързоразвиващи се пожари в област Хасково, свързан с очакваните високи температури и силен вятър, от 11-и до 14 август е в сила червен код за пожароопасност.

Хеликоптерът "Кугър" в действие. Снимката е архивна СНИМКА: Георги Палейков

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