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Пожар пламна в благоевградското село Дъбрава (Обновена)

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Пожарна Снимка: Архив

Пожар пламна в благоевградското село Дъбрава. Огънят е стигнал до дворовете на няколко къщи в селото, огнеборци продължават към момента да гасят плевня, но засега пострадали няма. Пожарът е ограничен в рамките на 50 дка. Това заяви комисар Боян Кондуров – началник на Регионалната дирекция на пожарната в Благоевград.

На място са 5 пожарни, горски служители, доброволци и местни жители. Действията по гасенето продължават, съобщава БТА.

"Реагирахме навреме, имахме късмет, тъй като и вятърът можеше да е по-силен. Имаше опасност огънят да слезе и към гората. Нормално е да има паника сред населението, вятърът е много силен, пожарът много бързо се разпространи и тръгна към много къщи в селото", коментира Кондуров и поясни, че все още не може да се посочи причината за възникване на огъня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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