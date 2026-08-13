Ефектът на Луцифер и бруталното убийство в Пловдив

Станфордският затворнически експеримент от 1971 г. обяснява как под влияние на власт и анонимност се ражда жестокостта, забелязана при убийците на Георги Кузев

През 2003 г. по подобен начин екзекутират 20-годишния наркоман Десислав Панчев в незаконна наркокомуна на Белмекен

1971 г. Американският социален психолог Филип Зимбардо подбира 24 психически здрави студенти, след като ги подлага на различни тестове. Те са без зависимости. Целта му е да изследва реакциите на човека в състояние на ограничена свобода, в условията на затворнически живот и на влиянието на наложената социална роля върху поведението.

За тази цел Зимбардо превръща мазето на факултета по психология на Станфордския университет, където преподава, в подземна тъмница, като поставя врати като на затвор на трите кабинета там, а в "килиите" не оставя нищо друго освен по 3 легла. Малка тъмна стаичка, наречена "дупката", определя за място за наказание на пленниците.

На случаен принцип разделя студентите на надзиратели и затворници. Всички пазачи трябва да носят униформи и сребристи отразителни слънчеви очила. По този начин не се виждат очите им. Така, смята Зимбардо, се губи част от "човешкото" в тях, от това, което ги прави хора. Неговата цел била да създаде усещането за сила у тях. Освен че провежда експеримента, който трябвало да продължи 14 дни, Зимбардо влиза и в ролята на шеф на затвора.

Само че още след първите 24 часа започват проблемите. Затворниците организират бунт срещу условията, а надзирателите проявяват авторитарност. Налагат унизителни наказания, лишават "задържаните" от сън, карат ги да повтарят номерата си, използват психически тормоз.

Кадър от Станфордския затворнически експеримент

Затворниците стават пасивни, тревожни, депресивни, някои получават емоционални сривове. На края на петия ден четирима от тях се отказват и са освободени. В този момент колега психолог на Зимбардо, Кристина Маслах, посещава мазето и става свидетел на бруталността на експеримента: "пазачите" са подредили "престъпниците" в редица, за да ги водят до тоалетна, с торби на главите и окови на краката. Така опитите са прекратени веднага на следващия ден.

Зимбардо посвещава живота си на това изследване и доказва, че обикновени, дори интелигентни хора могат да започнат да вършат жестоки, унизителни или дори престъпни действия под влияние на ситуацията, ролята, групата и властта. Събитието става известно като "Станфордския затворнически експеримент", а в книга психологът обяснява подробно за "ефекта на Луцифер" - взаимовръзката между психологията на злото и теорията за властта.

Зимбардо заключава, че социалните роли променят поведението, а хората започват да действат според очакванията към дадената им задача. Властта може да корумпира - особено когато няма контрол, отчетност и последствия. Анонимността намалява самоконтрола, а униформите, маските и груповата идентичност отслабват личната отговорност. Тоест атрибутите на властта и анонимността се оказват често по-силни от характера.

Част от тези елементи, които описва Зимбардо още през 1971 г., бяха забелязани и при убийството на 37-годишния Георги Кузев. След едночасов брутален побой и гавра той издъхва на Младежкия хълм в Пловдив. Първоначално бяха задържани общо 10 непълнолетни младежи. Окръжната прокуратура повдигна официални обвинения за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, по хулигански и сексуални подбуди, на петима от тях - три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. За тях стана ясно, че са от добри семейства, учат в елитни гимназии. Сред тях има седмокласник от Спортното училище в Пловдив с активна състезателна кариера по лека атлетика. Разследването обаче установи, че двама от петимата обвиняеми не посещават училище. Едното от тях е 17-годишното момиче, което е било за примамка за Кузев. След като дори не разбират, че го убиват, членовете на групата вземат единствените 30 евро от дрехите на жертвата и с тях си купуват дюнери, за да се нахранят. Междувременно качват и клипове в социалните мрежи как се гаврят с мъжа.

ГЕОРГИ КУЗЕВ

Заради всички тези шокиращи факти около бруталната екзекуция си зададохме въпроса:

наблюдава ли се "ефектът на Луцифер" в убийството на Георги Кузев?

"В случая могат да се разпознаят някои механизми, свързвани с т.нар. ефектът на Луцифер. Той обаче не трябва да се използва като готово обяснение - посочва пред "24 часа - 168 истории" психологът и психотерапевт Ирена Соколова, която работи и с деца. - По-скоро трябва да се разгледа как ситуацията, групата и поведението на отделните участници са си повлияли взаимно. При групово насилие личното чувство за отговорност може да отслабне. Вместо "аз правя това" се появява усещането "ние го правим". А когато групата предприема определено поведение, за отделния човек става по-лесно да прекрачи граница, която сам би прекрачил много по-трудно. При непълнолетни влиянието на групата е особено силно, защото принадлежността и одобрението на връстниците имат голямо значение. Това не отменя личната отговорност, но помага да разберем как групата може да промени поведението на отделния човек."

Психологът и психотерапевт Ирена Соколова

При такова насилие, каквото се вижда в убийството на Кузев, границата обикновено не се преминава изведнъж. Едно действие води до следващо, никой не спира процеса и постепенно неща, които първоначално биха изглеждали недопустими, започват да са приемливи за всички.

"Тук има значение и дигиталната среда. Когато насилието се заснема, вече има и публика - подчертава Соколова. - Това може да засили желанието за показност, одобрение и доказване пред останалите. Социалните мрежи не създават насилието, но могат да го усилят, като превърнат извършеното в нещо, което се показва, споделя и получава реакция. Тук е важно да разграничим психологическия и правния поглед. Психологията се опитва да разбере как е станало възможно едно поведение. Правото определя кой носи отговорност за него. Обяснението не означава оправдание. Например коментарите на журналистите са: "Прави впечатление особената жестокост". Да, и това е един от важните моменти. При продължително и тежко насилие може да се стигне до отслабване на естествените психологически задръжки.

Тук трябва да се обясни и понятието "дехуманизация". Човекът срещу нас постепенно престава да бъде възприеман като такъв и се превръща в някакъв етикет. Например "враг", "виновен" или "някой, който заслужава наказание". Когато се случи това, емпатията намалява и насилието става по-лесно.

Към това можем да добавим и теорията на Албърт Бандура за моралното дистанциране. Човек може да извърши нещо, което иначе би определил като неприемливо, ако намери обяснение, че го прави заради "правилна" цел – за наказание, за защита или като част от някаква "мисия".

Соколова отбелязва и че ако участниците действително са се възприемали като ловци на педофили, това е важен психологически детайл, защото позволява агресията да бъде представена пред самите тях като действие в името на някаква кауза.

"Затова според мен въпросът не е само "Как са могли да бъдат толкова жестоки?", а и "Какво се е случило с тяхното усещане за границата между допустимо и недопустимо?" - размишлява Соколова. - Именно тук ефектът на Луцифер е полезен като психологическа рамка. Той ни помага да мислим за влиянието на групата, ролите, одобрението на другите, отношението към жертвата и постепенното отслабване на личната отговорност. Психологията се опитва да разбере извършеното и да обясни как е станало възможно. А това разбиране е важно, ако искаме да предотвратяваме подобни случаи."

Разследването тепърва ще изяснява какви са били истинските подбуди на тези деца и под какво въздействие са извършили бруталната екзекуция.

И докато всички си мислеха, че подобно убийство не е виждано в България, случай от 2003 г. болезнено напомня за себе си. Той има идентични черти и също може да бъде обяснен с ефектът на Луцифер.

На 15 юни 2003 г. е документиран тежък криминален случай, при който 20-годишният Десислав Панчев от Плевен е убит с особена жестокост в незаконна и нерегламентирана наркокомуна край Белмекен. Първоначално смъртта му е представена като епилептичен припадък, но медицинската експертиза доказва умишлено отнемане на живота след тежки физически мъчения от персонала на заведението.

ДЕСИСЛАВ ПАНЧЕВ

"Десислав Панчев влиза доброволно за лечение от хероинова зависимост седмица преди смъртта си в тази наркокомуна - разказва пред "24 часа - 168 истории" адвокат Надежда Ковачева. Тя представлява семейството му в дело за разкриването на извършителите, продължило 7 г. - Оказа се, че незаконната комуна е създадена от фондация "Право на свободен избор", като за ръководители са назначени наркомани в ремисия, които са болни хора с увредено съзнание и са се държали като господари насилници. Панчев е имал свободна воля и не се е подчинявал на командите и униженията. Защитавал е и други момчета, правили опит за бягство. И малтретирани... Така Десислав става жертва на изтезания през цялата седмица от престоя си в комуната. Последните 4 дни от живота му е принуждаван да копае дупка в земята, голяма като стая, изнасилван е и е бит с юмруци и с метална лента. Последната нощ е бил вързан на тавана с въжета за ръцете, краката и за половия орган. Разпънат е бил на кръст с висяща глава. Там мъченията продължили и Десислав издъхва."

Съдебните медици по-късно ще запишат в документите, че това е най-жестокото убийство, извършено в България дотогава. През 2010 г. Върховният касационен съд оставя в сила общо 57 години затвор за осъдените участници - петима от ръководството и обитателите на комуната. Красимир Димитрашков, Деян Иванов и Дикран Мардикян получават съответно по 14, 13 и 12 г. зад решетките. Георги Станчев и Георги Димитров - по 8 и 10 г.

Част от осъдените аз убийството на Десислав Панчев

От данните, изнесени по делото тогава, става ясно, че методът на "лечение" на комуната включва насилие и физически тормоз. Доказано е, че Десислав Панчев издъхва след 4 дни изтезания и по-малко от седмица след постъпването му там. Според съдебномедицинската експертиза той е имал черепно-мозъчна травма, наранявания по гърдите, корема, седалището и крайниците. На 12 юни 2003 г. Деян Иванов, Дикран Мардикян, Красимир Димитрашков и Георги Станчев удряли абстинентното момче с ръце и жило, което пък "не е било пречка с него допълнително да се извършва сексуално насилие - орално и анално. След всичките мъчения плевенчанинът бил качен на тавана, където бил разпънат и малтретиран.

"Тогава по иска на родителите съдът осъди фондацията да им изплати 200 хил. лв. обезщетение - отбелязва адв. Ковачева. - Те обаче изпразниха сметките си и не си бръкнаха в джоба, както беше обещал адвокатът им. Виновниците за убийството би трябвало да са излезли от затвора, но какво става с тях, е интересно да се разбере.

От опит и от заключения на лекари знам, че след системна употреба на наркотици съзнанието на хората се изменя психотично. Те могат да отключат шизофрения или други психични заболявания. Те нямат самоконтрол и в това болестно състояние не изпитват любов, задръжки, хуманни чувства и са раздразнителни и много жестоки. Има поддържащо лечение, но тези промени са необратими.

Затова при случая с Георги Кузев е наложително да се изследват космите на обвиняемите, за да се види дали са употребявали наркотици назад във времето. Надявам се при задържането да са изследвали кръвта и урината им, да са прегледани от различни специалисти, за да се установи моментното им състояние и дали са били под въздействието на някаква субстанция по време на изтезанията."

И въпреки че двата случая - този на Георги Кузев и на Десислав Панчев, се срещат по най-зловещия начин, те показват, че различни хора при различни обстоятелства и с различни мотиви могат да извършат брутални престъпления. Под въздействието на ситуацията и падането на задръжките, като в транс. Защото чудовищата са редки, но много по-опасни са моментите, в които обикновени хора престават да се държат като такива. В резултат на ефекта на Луцифер...