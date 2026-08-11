Израелци с розови бурки на джазфеста в Банско се подиграли с исляма

"Изразяваме своето безпокойство от представянето на художествено съдържание от групата Neravitim в рамките на джаз фестивала в Банско. Считаме, че начинът, по който традиционно за мюсюманките облекло е използвано от членове на групата, внушава неуважение и подигравка към религията, традициите и достойнството на нашата общност". Това се казва в официална позиция на Главното мюфтийство в България, която бе публикувана в сайта им.

Снимки на израелското музикално трио, което се появи на сцената в Банско, дегизирано с розови бурки, бяха разпространени от различни медии и социални мрежи и това предизвика вълна от коментари.

"Признаваме свободата на изкуството и творческото изразяване като основополагащи ценности на демократичното общество. Същевременно тази свобода следва да бъде съпътствана от отговорност и уважение към различните религиозни и културни ценности. Считаме, че културните събития, особено когато се провеждат с публична и институционална подкрепа, следва да насърчават взаимното уважение, диалога и разбирателството, а не да създават усещане за надсмиване и противопоставяне. Не приемаме двойни стандарти при отношението към религиозната и етническата чувствителност", се казва още в позицията на Главно мювтийство.

Според официалното представителство на българските мюсюлмани и изповядващите исляма в България, независимо от намеренията на артистите, използването на религиозно разпознаваеми символи или образи може да бъде възприето като подигравателно от членовете на съответната общност. Поради това от мюсюлманското вероизповедание в България призовават "за повишено внимание и отговорност при подбора на културно съдържание, особено в период на тежки международни конфликти и силно обществено напрежение".

"Нстоящата позиция не е насочена срещу конкретни лица заради тяхната националност, етнически произход или религиозна принадлежност. Критиката към дадена артистична проява, произведение или организатор не трябва да се превръща във враждебност към цял народ или религиозна общност. Свободата на изкуството, човешкото достойнство, уважението към религиозните убеждения и мирното съжителство не трябва да бъдат противопоставяни. Те следва да бъдат отстоявани едновременно", пише още в позицията.