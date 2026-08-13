Над 600 млн. евро може да струва Киноцентърът в “Бояна”

От киногилдията алармират, че с изтичането на договора за приватизация през ноември филмовото студио ще бъде продадено

Изпълнителният директор Ярив Лернер няма да продава, търси инвеститори, увери той. Но не уточни за какво

Огромен материален интерес, който се изчислява между 150 и над 600 млн. евро, подклажда напрежение около Киноцентъра в "Бояна". Експерти пресмятат, че земята и базата на филмовото студио, закупено някога за 6 млн. лв., може да се превърнат в изключителна сделка на имотния пазар. По пазарни стойности само теренът в момента би струвал около 200 млн. евро. При реализация на построени жилища инвеститорът би прибрал над 600 млн. евро, стотици пъти повече от платеното по приватизационния договор преди 20 г.

Слуховете за евентуална продажба бунят от дълго време духовете в гилдията, но собственикът ги отрича и сега. "Бояна" (Киноцентърът) не се продава", заяви изпълнителният директор на "Ню Бояна Филмс Студиос" Ярив Лернер пред "24 часа - 168 истории". Според тиражирания сценарий развръзката наближава, тъй като договорът от приватизацията изтича този ноември.

В парламента депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев заяви, че разполага с информация, че двама от тримата собственици - Ави Лернер и Тревор Шорт, са взели решение да пристъпят към продажба на студиото. За превръщането на Киноцентъра в строителна площадка алармира и продуцентът Габриел Георгиев, но слуховете се носят из цялата киногилдия.

"Търсим инвеститори, не търсим продажба - поясни още пред "24 часа - 168 истории" Ярив Лернер. - Не знам защо някой разпространява тази информация, освен ако не е за лична изгода."

Изпълнителният директор на “Ню Бояна Филмс Студиос” Ярив Лернер

По мнение на професионалистите от бранша обаче този отговор от собствениците не дава пълна яснота за бъдещето на филмовата база. "Инвеститори за какво?" - попитаха някои от тях, потърсени за коментар по темата. Но всички са наясно, че с изтичането на 20-годишния договор на 17 ноември частните собственици могат да правят каквото си искат. Без значение от националния интерес.

"Опитах да осветя един процес, който смятам, че е важен за всички, а именно тази възможност Киноцентърът в "Бояна" да бъде продаден и съборен - казва Габриел Георгиев. - През юли 2024 г. разбрах за тези намерения съвсем случайно. Тогава ми се обади мой познат, който има международен бизнес, и каза, че към него се е обърнал инвеститор. Разбрал, че се продава Киноцентърът, и иска да му осигуря контакт със собствениците, за да водят преговори. Тогава разбрах, че студиото е обявено за продажба извън България. Това беше първото нещо, което постави голяма въпросителна. Защо у нас нищо не се знае?

Вторият ми голям въпрос беше каква ще е съдбата му и при какви условия държавата ще бъде съгласна на тази продажба. Започнах да търся информация."

Продуцентът Габриел Георгиев на снимачната площадка

Комплексът на "Ню Бояна Филмс Студиос" разполага с площ от 302 декара, показва договорът за приватизация от 2006 г., който има вестникът ни.

"Приватизира се с множество условия - уточнява Георгиев. - Едно от тях е заплащане на цената, която е 6 250 000 евро тогава. Тя е много ниска. Според мен е направено така, защото купувачът би следвало да спомага за развиване на киноиндустрията в България. Най-вероятно за това и държавата тогава запазва 5% от собствеността. Инвеститорът заплаща само 3 млн. евро ефективно от тези 6 250 000 евро. Тоест една голяма част е платена с апорт от стара техника и с компенсаторни бонуси. Другите условия по договора са да участва в производството на до 10 български филма, пряко или с дъщерни дружества, на 100 минути българска анимация и др.

И тук, естествено, идва големият въпрос. Изпълнени ли са тези условия, или само е заплатена цената? И най-важното - приватизаторът е трябвало да инвестира 15,6 милиона евро в рамките на период от 3 г. в модернизацията на студиата.

Филмовата база разполага с всичко необходимо, но всъщност отдавна там не се е снимала голяма холивудска продукция, а се работи предимно по реклами.

Междувременно излезе информацията, че през 2016 г. капиталът на дружеството е увеличен на 20 млн. лв. Това е важен момент, защото, ако държавата в основния договор за приватизация е с 5% собственост, при увеличението на капитала този процент намалява до 0,06."

Продуцентът изпраща писмо до предходния парламент с молба за съдействие от Министерството на културата по въпроса. Но отговорът е, че "държавният интерес всъщност е пренебрежимо малък - 0,06%". "Така разбрах, че държавата не вижда причина да се ангажира в този казус - допълва Георгиев. - Но дали са изпълнени условията по договора, се следи от Държавната агенция за публичните предприятия и контрол (ДАППК). Ако не са обаче, властта може да удължи срока за неразпореждане. Това би било едно чудесно развитие на обстоятелствата, защото то гарантира на цялата индустрия, че дори да има сделка, което няма лошо, новият приватизатор също да не разваля Киноцентъра.

Изпратих запитване и до ДАППК по Закона за достъп до обществена информация. Това се оказа много труден процес. Първо те уведомиха приватизатора, че е изпратено такова искане. Започна да се оказва натиск върху сдружението, което аз представлявах като председател. Управителният съвет предизвика обсъждане защо е необходим този доклад да се иска от държавната агенция. Това за мен беше много странно."

В хода на проверката Габриел Георгиев се среща лично с тримата собственици на киноцентъра - изпълнителния директор Ярив Лернер, баща му Ави Лернер и Тревор Шорт. "Единственото нещо, което ми каза Ярив в личен разговор, е, че ще изчакат да изтече ограничението на 17 ноември и вярва, че ще има достатъчно купувачи, които да предложат добра цена. От другите двама собственици имам уверението, че те искат да продават", категоричен е продуцентът.

Според официалната информация през последните 19 години в "Ню Бояна" са се снимали повече от 400 международни филма и телевизионни сериала.

Кинобазата разполага с всичко необходимо, но всъщност отдавна там не се е снимала голяма холивудска продукция, а се работи предимно по реклами, които им плащат сметките, разкриват запознати. Тоест те произвеждат много малко филми на фона на капацитета, който имат. За цялата 2025-а там са се реализирали само две заглавия - Red Sonjа и Icefall, а за 2024-а са едва 6. Последният голям блокбастър "Непобедимите 4" е от 2023 г.

Голямата загуба за българското кино се случва още през 2006 г., когато един стратегически културен обект попада в комерсиална фирма. При приватизацията България не защитава интереса си, защото разглежда Киноцентъра като едно търговско предприятие. Страната ни не успява да приложи успешен модел за развитие на собственото си кино, както правят много други държави от Източна Европа - Унгария, Полша, Чехия и т.н.

Всъщност до 1991 г. в "Бояна" се снимат между 20 и 30 български филма на година. Там работят 2500 висококвалифицирани работници. Статистиката показва, че по време на соца (1945-1989 г.) студиото продуцира близо 600 игрални филма. Освен това всяка година се пускат около 20 телевизионни, както и 400 късометражни и анимационни филма.

Киноцентърът през 60-те години на миналия век.

В началото на 90-те Киноцентърът изпада във финансов колапс, защото му се отнема държавния бюджет. Парите са пренасочени към новосъздадения Национален филмов център, а 2000 от 2500-те работници са съкратени. Българската филмова индустрия до голяма степен започва да разчита на копродукции, където страната участва като вторичен партньор. Предоставяме услуги на екипите на "Малкият Буда" (1993) на Бернардо Бертолучи, "Ъндърграунд" (1995) на Емир Кустурица, "Изток-Запад" (1998) на Реджи Верни, "Верцингеторикс" (1999), екранизацията на "Вишнева градина" на Чехов (1999) на Майкъл Какоянис...

През 1995 г. начело на Киноцентъра застава режисьорът Евгений Михайлов, който заварва критична ситуация. Последната нова техника е от снимките на "Хан Аспарух" от края на 70-те години и "Време разделно" от средата на 80-те. Трябват години, за да заработи машината, да се смени техниката и да се направи основен ремонт на базата, за да бъде годна за работа. По-късно дружеството е обявено за продажба. От едно неработещо предприятие Михайлов и екипът му успяват да изведат кинобазата на печалба. Инвестират над 2,5 млн. евро в нова и модерна техника. Малко преди приватизацията там работят 155 души, а в сметката на дружеството има 978 хил. лв. капитал и нито един лев дълг.

Въпреки това през 2006 г. се сключва договорът за приватизация. Година по-рано както Евгений Михайлов, така и много други професионалисти от киноиндустрията алармират, че има изключително много нередности в предстоящия договор. Описват в доклад проблемите и го изпращат до всички отговорни държавни органи, но никой не им обръща внимание.

Първата страница на договора за приватизация от 2006 г. Част от условията по договора през 2006 г. Част от условията по договора през 2006 г.

В писмото пише: "Бояна филм" ЕАД е компания, воювала с години за своя международен авторитет, печелившо държавно дружество, в което са вградили труда си поколения български кинематографисти, и не заслужава участта да бъде продадено за жълти стотинки заради интереса на група корумпирани властници. В този изцяло неизгоден за държавата договор изобилстват примерите за съзнателно злосторство и умишлен грабеж на държавна собственост:

Цената за "Бояна филм" ЕАД е престъпно ниска. Дружеството притежава 302 хил. кв. м земя в Бояна (при пазарна стойност към момента минимум 100 евро/кв. м), 66 хил. кв. м сграден фонд (при пазарна стойност към момента минимум 300 евро/кв. м), машини и съоръжения във филмовата лаборатория, осветителна техника, снимачна техника, операторска, звукозаписна и монтажна техника, в това число новозакупена в последните години техника за над 2 млн. евро, над 60 хил. костюма, над 10 хил. реквизитни вещи, над 2000 единици оръжия, машини и съоръжения, транспорт, почивни бази в Царево, Ахтопол, Варвара и Витиня, 3 апартамента в Пловдив. И в същото време се продава за 6 250 000 евро, от които 30% ще бъдат платени в компенсаторни инструменти. С други думи, в държавния бюджет ще влязат не повече от 5 000 000 евро.

В резултат на всичко договорът за приватизация на "Бояна филм" ЕАД няма по никакъв начин да защити бъдещето на Киноцентъра, ще позволи на купувача да придобие на безценица огромен по обем сграден фонд, земя и оборудване, като в допълнение му бъдат предоставени като бонус от българската държава и над 3 000 000 лева, 582 декара земя в "Бояна" и възможност безпрепятствено да нарушава договора във всички уж "защитни за държавата клаузи".

Гилдията у нас почти не се възползва от Киноцентъра, откакто американската компания "Ню Имидж" го притежава, тъй като "Ню Бояна Филмс Студиос" обслужва предимно големи холивудски продукции на компанията майка. Наемите са непосилни за бюджетите на българските продукции.

Затова продуценти и режисьори днес смятат, че е късно за големи притеснения, защото голямата "продажба", ощетила киното, е направена още преди 20 години.

Безспорно през всичките тези години холивудските продукции са осигурили работни места за много професии в киното. Талантливите и можещи хора, които трупат и допълнителен опит на площадките в "Бояна", са далеч по-добре платени там. Същевременно родните продукции стават все по-неатрактивни за тях във финансово и всяко друго отношение. По този начин през годините до известна степен се изсмуква кръвта на българското кино, защото американските продукции привличат най-кадърните и можещи хора.

Въпреки всичко обаче българското кино оцелява при тези условия и ще продължи да съществува и без американското, категорични са от гилдията.

Ави Лернер - парашутист от Шестдневната война, който създава киноимперия

Израелско-американският филмов продуцент Ави Лернер

Израелско-американският филмов продуцент Ави Лернер, понастоящем собственик на Киноцентъра, от съвсем млад проявява афинитета си към екшъна и към успеха. Започва работа на 14 г., на 18 г. служи като парашутист в израелската армия, на 19 г. участва в Шестдневната война, а на 22 г. вече е в Южна Африка и работи като киномеханик в автокино в Йоханесбург. Не му отнема много време да стане управител на киното и впоследствие убеждава някои еврейски бизнесмени в Южна Африка да му помогнат да построи първото автокино в Тел Авив през 1972 г. Обратно в Тел Авив, Лернер започва работа в банковата сфера и учи икономика в Телавивския университет, докато той и неговите партньори разширяват бизнеса си с киносалони във верига от шест кина. След като завършва през 1975 г., Лернер и неговите партньори основават това, което се превръща в най-голямата компания за видеоразпространение в Израел. Той се завръща в Южна Африка в средата на 80-те години и основава компанията Nu Metro Entertainment заедно с Дани Димборт, Тревър Шорт и брат си Дани Лернер, която е специализирана в продукция, чуждестранни продажби и видеоразпространение и управлява верига киносалони.

През 1992 г. Ави Лернер се мести в Лос Анджелис, където основава компанията Nu Image Inc., а четири години по-късно и продуцентско звено Millennium Films. Компанията става известна с многомилиардни боксофис екшън франчайзи. През 2006 г. купува българското държавно филмово студио "Бояна", създадено през 1962 г., и го превръща в продуцентската база "Ню Бояна Филмс Студиос".