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1500 евро плаща домашен насилник от Пловдив, не спазил ограничителна заповед

Никола Михайлов

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Съдебната палата в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Не трябвало да доближава жена си 15 месеца, издържал само един

Глоба от 1500 евро трябва да плати пловдивчанин, нарушил заповед за защита от домашно насилие спрямо жена му. 

Със съдебно решение от 3 юли на мъжа било забранено да приближава пострадалата, както и жилището, местоработата и местата ѝ за социални контакти и отдих. Нямал право да я търси по телефона или да ѝ пише съобщения, като заповедта влязла в сила със задна дата - от 4 юни, а срокът ѝ е 15-месечен. Мъжът трябвало да посещава и програма за превенция и преодоляване на домашното насилие. 

Въпреки произнасянето на съда предишния месец, още на 4 август човекът нарушил заповедта. Изправен отново пред магистратите, той се признал за виновен и сключил споразумение с прокуратурата, което е било одобрено. Освен глобата, трябва да плати и 108,55 евро разноски по делото. 

Съдебната палата в Пловдив.

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