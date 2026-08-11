Пожарът край селата Българска поляна и Дрипчево е овладян

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Засегнал е около 1000 декара горски масив

Овладян е пожарът, обхванал землищата на тополовградското село Българска поляна, и село Дрипчево, община Харманли. Това казаха от пресцентъра на Областна администрация – Хасково, цитирайки информация на областния управител Тодор Иванов, който е на място в района на пожара.

Огънят е засегнал около 1000 декара горски масив. Действията по окончателното му потушаване продължават. На терен са 11 противопожарни автомобила и два булдозера, като в гасенето е осигурен и хеликоптер, допълниха от администрацията.

От Министерството на отбраната съобщиха, че хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база се е включил в гасенето в късния следобед.

Пожарът възникна в ранния следобед в сухи треви край Българска поляна. По-късно заместник-кметът на Тополовград Харамби Мочев съобщи, че огънят е обхванал по-голям периметър и е навлязъл в горски масив, като фронтът му се е разраснал към съседни села, пише БТА.

Екипите остават на терен до окончателното потушаване на пожара. Към момента няма опасност за населението, информираха още от Областната администрация.

Заради екстремния риск от бързоразвиващи се пожари в област Хасково, свързан с очакваните високи температури и силен вятър, от 11 до 14 август е в сила червен код за пожароопасност.