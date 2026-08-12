Без тежка бойна техника, стрелби и учения на новата база на НАТО в "Кабиле"

Военното министерство ще дава информация за всяка стъпка от изпълнението на проекта на местната власт и всички заинтересовани страни, категоричен е Димитър Стоянов

Във войскови район "Кабиле", където предстои да бъде позиционирана многонационална бойна група на НАТО, не се предвижда разполагане на тежка бойна техника, нито складиране на опасни материали. Не е планирано и да се провеждат стрелби и военни учения, които да "нарушават спокойствието" на жителите общините Ямбол и Тунджа.

Това заявява в свой писмен отговор на парламентарен въпрос военният министър Димитър Стоянов. Питането е от зам.-шефа на ресорната комисия и депутат от "Възраждане" Ивелин Първанов.

В текста към въпроса си, Първанов обяснява, че жителите на двете общини са "силно разтревожени" от решението за изграждането на базата там, което бе ратифицирано от 51-то Народно събрание в края на януари. Освен това според него те изразили опасения, че "това може да създаде допълнителни рискове за сигурността на региона". Именно затова Първанов пита Стоянов какво ще направи Министерството на отбраната за изразените от местните жители притеснения.

"Проектът е насочен към изграждането на съвременна инфраструктура за настаняване и ежедневна дейност на военнослужещите от многонационалната бойна група", уверява министърът на отбраната в отговора си. Именно заради интереса на местните към проекта Стоянов е категоричен, че военното министерство ще дава информация за всяка стъпка от изпълнението му на местната власт и всички заинтересовани страни.

"Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле" е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителните способности на България и НАТО, която ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група", пише министърът на отбраната. А решението за изграждането на нова инфраструктура в "Кабиле" е част от дългосрочната политика за развитие на отбранителните способности на страната, допълва той.

Все пак Стоянов напомня, че бойната група на НАТО у нас е създадена още през 2022 г. след решение, прието на срещата на върха на НАТО в Брюксел за усилване на колективната отбрана на военния алианс. От тогава до сега групата е разположена и функционира в района на учебен полигон "Ново село", който се намира на около 40 км от "Кабиле" и на почти същото разстояние от авиобаза "Безмер". Освен това мястото е стратегическо и заради близката железопътна инфраструктура и бързия достъп до Черно море. Недалеч се намира и гражданското летище в Бургас.

Във вторник министърът бе в Ямбол, където се срещна с кметовете от областта и областния управител Георги Чалъков. На нея Стоянов им представи концепцията на МО за развитието на военно формирование "Кабиле".

В момента става въпрос само за концепция, а проектирането на казармите ще отнеме поне година, обясни министърът. Парите ще дойдат по програмата на НАТО Security Investment Program - около 200 млн. евро. Той обаче категорично отказа да коментира колко военни ще има в бъдещата база. Ясно е обаче, че базата ще позволява бойната група да бъде разширена до нивото на цяла бригада.

В края на 2025 г. тогавашният военен министър Атанас Запрянов и италианският му колега Гуидо Крозето подписаха споразумение за съвместно изграждане и използване на казарми на територията на войскови район "Кабиле". Италия ще поеме ангажиментите за финансиране на временната инфраструктура при изграждането, стана ясно през януари тази година.

Очаква се строителството да бъде на два етапа: първо за временно, а впоследствие и за постоянно разполагане на бойната група.