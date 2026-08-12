Пълно слънчево затъмнение настъпва на 12 август

На 12 август континентална Европа ще стане сцена на изключително астрономическо събитие – първото пълно слънчево затъмнение от десетилетия насам. Милиони ентусиасти ще насочат поглед към небето, за да наблюдават как денят за кратко отстъпва място на пълния мрак. Този впечатляващ феномен се дължи на перфектното космическо подреждане на Земята, Луната и Слънцето в една линия, при което естественият ни спътник хвърля плътната си сянка върху земната повърхност. Ивицата на пълното затъмнение ще премине през Гренландия и Исландия, достигайки чак до Северна Испания и Балеарските острови.

За родните любители на астрономията обаче гледката няма да бъде толкова мащабна. Тъй като България попада в най-източния край на зоната на полусянката, явлението у нас ще бъде само частично, изключително слабо и трудно за забелязване. Космическият танц ще докосне родното небе за едва десетина минути, а геометрията на затъмнението оставя много тесен времеви прозорец за наблюдение непосредствено преди самия залез.

Тези, които все пак са решени да уловят този рядък момент, ще трябва да се отправят към най-северозападния ъгъл на страната – района на Видин и Дунавската равнина край границата ни със Сърбия. Там същинската част ще започне около 20:27 часа, но само десет минути по-късно, в 20:37 часа, дневното светило вече ще е потънало под хоризонта. В този кратък миг наблюдателите ще могат да видят как Луната закрива едва около един процент от слънчевия диск.

Поради изключително ниската позиция на Слънцето в този час, ключово условие за успешно наблюдение е да изберете място с напълно открит и безпрепятствен западен хоризонт, съобщава БГНЕС. Въпреки че дебелите атмосферни слоеве ще приглушат значително слънчевата светлина, безопасността на зрението остава абсолютен приоритет. Директното взиране в Слънцето без сертифицирани очила или специализирани филтри крие сериозен риск и може да доведе до трайно увреждане на ретината.