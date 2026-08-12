Димитър Петров: "Подпалената сграда на бившия механотехникум бе определена за университет в Монтана"

"Подпалването на бившата сграда на ТМТ „Юрий Гагарин" в Монтана е много повече от поредния случай на унищожено имущество. То е симптом на по-дълбок проблем, свързан с отношението ни към училището като институция, към образованието и към държавните сгради, които с години са оставяни на безхаберие и разруха". Toва заяви Димитър Петров, народен представител за Монтана от Прогресивна България и областен координатор на партията.

Сградата бе определена като база на разкриването на университет в града, мечта от дълги години за младите хора и начин да останат привързани към родния си град.

"Много хора и политици побързаха да тълкуват случилото се, да търсят интереси и да посочват личности, преди да е имало официална информация от компетентните институции. Днес ОДМВР – Монтана потвърди версията за умишлен палеж и съобщи, че са установени четири непълнолетни лица, съпричастни към случая. Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана.

Каквито и да са мотивите на извършителите и дали зад действията им стоят други подбуди, това предстои да бъде установено от разследването. Факт е обаче, че пожарът възниква именно в момент, когато сградата отново беше поставена в центъра на конкретна идея за бъдещето на Монтана.

Разкриването на университетски филиал в Монтана е сред водещите ми приоритети – кауза, която поставих още по време на предизборната кампания. Вярвам, че това е една от важните стъпки, за да задържим повече млади хора в региона, да им дадем възможност да получат качествено образование тук и да се развиват професионално в родния си край.", допълни Димитър Петров.

Той е категоричен, че още по време на кампанията, а и след това, посочих именно сградата на бившето ТМТ като възможно място за бъдещ университетски филиал, каза още народният представител.

"Тя е държавна собственост и разполага с материална база, която при необходимите инвестиции може да бъде адаптирана за тази цел. Това би улеснило значително процеса. Броени дни преди инцидента проведох и първоначален разговор с министъра на образованието и науката, като процедурата започна да се развива именно с възможността тази сграда да бъде използвана.

И точно сега, когато тази възможност започва да се превръща от идея в реална перспектива, сградата пламна.

Това обаче няма да ни спре.

Няма да позволим още една изоставена сграда да се превърне и в още една пропусната възможност за Монтана."