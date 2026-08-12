151 пожара са потушени през последното денонощие, един човек е пострадал

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През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 151 пожара и са се отзовали на 204 сигнала за произшествия, информира на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите е пострадал един човек.

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които седем в жилищни сгради, пет в спомагателни, временни или паянтови постройки, шест в транспортни средства и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 124 пожара.

Извършени са 44 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са девет.