Прокурор: Следователи с опит разследват взривовете в завода за боеприпаси край Трявна

Допуснато умишлено или непредпазливо внасяне на източник или устройство, което би могло да предизвика огън в избухналия склад за боеприпаси на ЕМКО в село Белица. Това е една от версиите, по които работят разследващите. Новината съобщи на брифинг тази сутрин окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков. Досъдебното производство е за палеж, в следствие, на който са възникнали взривове, създали опасност за работниците и унищожили имущество със значителна стойност. Останалите хипотези са деструктивна промяна на компоненти, които биха довели до възникване на огън и нарушаване на технологичния процес.

"Поради техническата и правна сложност на разследването, съм го възложил на екип от следователи с опит от предходни случаи с взривове в бази за производство и съхранение на боеприпаси. Иззети са видеозаписи и документи, свързани с производството на този тип изделия, които ще бъдат анализирани", посочи Петков.

И днес разследващите няма да имат възможност да влязат за извършване на огледи и събиране на доказателства на мястото на взривовете в ЕМКО. Причината - възможно е все още да има невзривени боеприпаси. Според прокуратурата огледите са планирани в четвъртък.

СОБТ и военни продължават прочистването на района от неизбухнали амуниции, а периметърът на площадката остаwа отцепен.

Очаква се днес да бъде създадена организация работниците, които са евакуирани при инцидента, да могат да получат личните си вещи и документи, останали в предприятието, казаха от полицията. Овладян е пожарът, който тръгна след взривовете в Тревненския Балкан. Има единични тлеещи огнища, но няма опасност от ново разгаряне, освен от излетели наоколо невзривени боеприпаси.