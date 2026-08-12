Адвокат Димитър Марковски: Сестрата на убития Георги Кузев е в тежък срив

Димитър Марковски - адвокат на близките на убития Георги Кузев, обяви с категоричност, че Георги не е имал влечение към малолетни и непълнолетни, а просто си е търсел другарче в живота, за което са знаели и близките му.

На въпрос наясно ли са били близките му с пътуването му, което се оказва капан, Димитър Марковски отговаря: "Те са знаели. Знаели са, че Георги си търси приятелка, тъй като момчето е било само и е искало да си има другарче в живота. Нормално е. Били са в течение на това. Според мен е абсолютно спекулативно на този етап, а то ще се установи и в хода на разследването, че Георги е имал наклонности и влечение към непълнолетни и малолетни деца. Георги няма профила на лице, което има педофилски наклонности. И това ще се докаже безспорно по делото."

"Поддържам контакт основно с братовчеда на Георги, който също се казва Георги. Със сестричката му не съм се виждал, тъй като тя е в тежък срив и не искам да я обременявам. Тъй като те сега трябва да си погребат момчето", каза още Димитър Марковски пред Нова телевизия.

"Не е сигурно, че само петимата обвиняеми ще бъдат част от групата, участвала в това колективно престъпление. Има различни форми на съучастие, които трябва да бъдат установени", заяви адвокатът.

Попитан и момичетата ли са участвали в побоя до смърт, той заяви: "Стана ми известно определението на съдията от Окръжния съд. От там става ясно, че всеки един от задържаните има участие в причиняването на телесни повреди. Всеки един от петимата има участие към изпълнителното деяние. Има такива данни."

"Ако се установи, че лицата, които са заснемали клипчетата към зверския побой на Георги, чрез тези свои действия са стимулирали, подстрекавали са извършителите, тогава прокуратурата може да повдигне обвинение към подбудителство. Подбудителите са наравно отговорни с извършителите, така е по закон", продължи адвокат Кузманов.

"До този момент не съм успял да се запозная с материалите по делото физически, тъй като то се намира в съда заради обжалваната мярка за неотклонение на част от задържаните младежи", поясни той.

37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. След нанесения му тежък побой той е откаран в болница, където по-късно умира от травмите си.

В хода на разследването първоначално бяха задържани 10 младежи. Впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на петима от тях – три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

Петимата са обвинени за умишленото убийство на Георги Кузев, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Данните, огласени при разглеждането на мерките им за неотклонение, разкриха изключителна жестокост на нападението. Побоят над Кузев е продължил повече от час, като по думите на съдия Петко Минев по тялото на жертвата практически не е имало „здраво място". Мъжът е бил с тежки травми на черепа и вътрешните органи, сред които белия и черния дроб и бъбреците.

Освен побоя, Кузев е бил подложен и на гаври. По данни, изнесени в съда, веждите му са били обръснати, по тялото му са гасени цигари и са рисувани свастики. Той е бил заплюван и душен. Част от случващото се е било заснемано с мобилни телефони.

Според данните по делото след нападението от Кузев са били взети 30 евро, с които част от младежите впоследствие си купили храна.

На 7 август Пловдивският окръжен съд остави и петимата обвиняеми в ареста, като им определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".