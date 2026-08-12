Бойко Ноев: България не е готова да защитава външното си пространство над 3000 метра

От началото на войната в Украйна България систематично подценява тази опасност, но не е готова да защитава външното си пространство над 3 хил. метра. Това каза по Би Ти Ви бившият министър на отбраната Бойко Ноев, като коментира пожара във военния завод ЕМКО и взривения дрон край Кардам.

"В България има компании, които произвеждат големи дронове за наблюдение, както и за антидронови системи", каза той. По думите му НАТО ни защитава, но недостатъчно.

"Нищо не може да поискаме от НАТО, като организация не може да даде това, което ни трябва. Ако можеше, нямаше да падне дрон в Кардам, в Румъния, в Полша...", каза Бойко Ноев.

Според него Националната следствена служба, а не габровската полиция трябва да се занимава със случая с пожара и последвалите взривове в складова база на оръжейната компания ЕМКО, които избухнаха на 10 август. Според него са необходими няколко разследващи полицаи, а не само един.

Той коментира и думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, който каза, че се изключва външна намеса. По думите на Бойко Ноев причината е човешка намеса.

"Нещото се е случило вътре, причините са вътрешни. Нещо е причинило този взрив, някой го е принесъл, внесъл, както при всички случаи досега", коментира още Бойко Ноев.