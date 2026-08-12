Единият от задържаните за побоя над непалците в Пловдив е присъствал на убийството на Георги Кузев

Единият от двамата задържани младежи за побой над непалски граждани в Пловдив е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

Това заявиха заместник–районните прокурори Пламен Пантов и Нено Димов. Няма информация дали е участвал в зверските мъчения над мъжа от Кричим, а и това е в компетенциите на Окръжна прокуратура, уточниха те. В телефона на 18–годишния обаче има данни, че е участвал в групата, умъртвила Георги.

Той и с година по–малък от него са задържани за нападение над двама непалски граждани в Пловдив. Няма данни те да са ги провокирали. Нанесени са им леки телесни повреди по хулигански подбуди. Двамата не дават обяснения, не са изразили и съжаление за постъпката си.

Клипът от побоя е открит на телефоните и на двамата. До самоличността им се стигнало по време на разследването за убийството на Георги Кузев. Прокурорът Пантов не знае дали са били разпитвани по другото досъдебно производство.

Предстои да бъде поискан техният постоянен арест.

Те са ученици и са от Пловдив. "Склонни са към актове на насилие", обясниха обвинителите. Заради ранния етап на разследването все още не е ясно дали някой от обвиняемите е снимал или на място е имало трето лице.

Непалските граждани са били разпитани. Двамата тийнейджъри им казали да се махат от кръстовището, след което ги нападнали. Няма данни за расистки подмятания.

Макар младежите да нямат криминални регистрации, разследващите проверяват дали не са съпричастни към други нападения.