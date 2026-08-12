Мъж пребил друг на гробища в Добрич, задържан е

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Мъж на 49 години е задържан за побой над друг 43-годишен мъж на гробища в Добрич. Пострадалият е с опасност за живота.

Задържаният за средна телесна повреда е известен на органите на реда, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 11 август, след проведени целенасочени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, служители на Първо районно управление на МВР в Добрич са установили и задържали 49-годишния мъж.

В хода на работата по случая е установено, че на 10 август в района на гробищния парк в Добрич той е причинил средна телесна повреда на 43-годишен мъж. Пострадалият е настанен в реанимацията на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич с черепно-мозъчна травма и опасност за живота.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата. На задържания е наложена мярка за задържане до 72 часа. Работата по случая продължава.

Преди дни Районната прокуратура в Добрич задържа за срок до 72 часа 35-годишен мъж, привлечен като обвиняем за грабеж на мобилен телефон след употреба на сила, при който е пострадала 81-годишна жена от Тервел. По-късно по искане на прокуратурата на мъжа бе определена мярката "задържане под стража".