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Около 1300 декара е засегнал пожарът край Българска поляна

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Пожар

Около 1300 декара, от които 1000 декара смесена гора, е засегнал пожарът край тополовградското село Българска поляна в Сакар планина, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково.

Като цяло пожарът е локализиран, но остава едно активно огнище, по което огнеборците продължават работа. Шест екипа пожарникари са останали да дежурят през нощта в района.

Пожарът възникна вчера в ранния следобед в сухи треви край Българска поляна. По-късно заместник-кметът на Тополовград Харамби Мочев съобщи, че огънят е обхванал по-голям периметър и е навлязъл в горски масив, като фронтът му се е разраснал към съседни села. Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база се включи в гасенето заедно с 11-те команди огнеборци. Снощи пожарът бе овладян.

Заради екстремния риск от бързоразвиващи се пожари в област Хасково, свързан с очакваните високи температури и силен вятър, от 11 до 14 август е в сила червен код за пожароопасност, пише БТА.

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