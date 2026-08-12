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Близо 1 млн. са младите у нас, една трета от тях работят

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Младежи си лежат и почиват на градинката пред Народния театър в София. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Младите хора на възраст 15 - 29 години в България са 897 968 души, което представлява 14 процента сто от цялото население на страната. Една трета от тях работят.

Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г. по повод днешния Международен ден на младежта.

Тази година в световен мащаб денят се чества под мотото „Различнa среда, общи стремежи".

Най-голям дял заемат младежите на 15 -19 г. – 37%, следвани от тези на 20 - 24 г. – 32,4%, и 25 - 29 г. – 30,6%.

Коефициентът на заетост при младежите (15 - 29 г.) е 34,3%.

98,2 на сто от младежите на възраст 16 - 24 г. използват интернет ежедневнo или веднъж седмично, сочат още данните на НСИ.

Младежи си лежат и почиват на градинката пред Народния театър в София. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

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