Енчо Керязов с приветствие за Международния ден на младежта

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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отправи приветствие по случай Международния ден на младежта - 12 август.

Ето какво гласи то:

Скъпи млади хора,

За мен е удоволствие да Ви по повод 12 август – Международния ден на младежта!

Този ден е повод да отбележим Вашата енергия, талант и смелост да търсите нови възможности, да отстоявате идеите си и да бъдете активна част от развитието на нашето общество.

Младостта носи стремеж към промяна, любопитство към света и увереност, че утрешният ден може да бъде по-добър. Именно Вашите знания, постижения и инициативност дават нови перспективи пред България. В спорта, образованието, науката, културата, предприемачеството и обществения живот младите хора всекидневно доказват, че имат силата да бъдат двигател на положителната промяна.

Наша отговорност е да насърчаваме Вашето развитие, да чуваме гласа Ви и да създаваме условия, в които талантът, способностите и идеите Ви могат да намерят своя път. Диалогът с младите хора и активното им участие в обществения живот са важна част от изграждането на по-успешна и уверена в бъдещето си България.

Продължавайте да бъдете любознателни, активни и смели. Не се страхувайте да поставяте високи цели и да защитавате това, в което вярвате. Всеки успех започва с решението да направиш първата крачка.

Пожелавам Ви здраве, вдъхновение и много поводи за гордост. Бъдете уверени и следвайте мечтите си!

Честит Международен ден на младежта!