ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Митрофанова: България и Русия трябва поне да възоб...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23373481 www.24chasa.bg

Румен Радев: Шокиращо е, че има политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят от убийството в Пловдив

Цветелина Стефанова

[email protected]

5932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Премиерът Румен Радев бе категоричен, че ще се вземат мерки за детската престъпност. Снимка: Румяна Тонева

В България няма място за фашистки изстъпления, категоричен е премиерът

През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, а съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални. Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. 

Правителството днес ще приеме и управленската програма.
Правителството днес ще приеме и управленската програма. Снимка: Румяна Тонeва

Трябва да е ясно, че децата трябва да се възпитават в семейството и училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. Цялото ни общество е редно да застане зад жертвата и близките, зад закона и морала. Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училището. Същите, които методично разрушават паметници и изтриват паметта за антифашизмът, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив, каза още премиерът.

Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото, каза още той. 

Премиерът Румен Радев бе категоричен, че ще се вземат мерки за детската престъпност.
Правителството днес ще приеме и управленската програма.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират