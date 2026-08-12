Румен Радев: Шокиращо е, че има политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят от убийството в Пловдив

В България няма място за фашистки изстъпления, категоричен е премиерът

През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, а съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални. Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Правителството днес ще приеме и управленската програма. Снимка: Румяна Тонeва

Трябва да е ясно, че децата трябва да се възпитават в семейството и училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. Цялото ни общество е редно да застане зад жертвата и близките, зад закона и морала. Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училището. Същите, които методично разрушават паметници и изтриват паметта за антифашизмът, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив, каза още премиерът.

Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото, каза още той.