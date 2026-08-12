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След три месеца правителството "Радев" с програма - ще налага нов модел за ускорена икономика, а не на евтин труд

Цветелина Стефанова

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Правителството днес ще прием управленската си програма до 2030 г. Снимка: Румяна Тонева

След три месеца на власт правителството най-сетне ще приеме и управленската си програма на днешното заседание на Министерския съвет. 

"Тя е комплекс от политики, с които ние ще реализираме заявките от предизборната ни платформа - деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, възможности за младите. Нашата цел е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, с повишена производителност и развитие експортно ориентирани високотехнологични производства", каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Днес управленската програма ще бъде публикувана. 

Със сигурност има и много други решения, които никоя програма не може да предвиди, но това са предизвикателства пред всяко едно управление. Днес ще приемем инвестиционната програма за общинските проекти, с която създаваме прозрачна условия за финансиране, въпреки че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини. 

Правителството днес ще прием управленската си програма до 2030 г.
Премиерът Румен Радев говори с вицепремиерът Гълъб Донев.
Наталия Ефремова, Велислава Петрова, Иван Демердиев и Иво Христов
Управленската програма отчита предложенията за реформи на всеки министър.
Министрите чакат премиерът Румен Радев, за да започне заседанието.
Илин Димитров, Росица Карамфилова и Георги Пеев
Правителството днес ще прием управленската си програма до 2030 г.
Премиерът Румен Радев говори с вицепремиерът Гълъб Донев.
Наталия Ефремова, Велислава Петрова, Иван Демердиев и Иво Христов
Управленската програма отчита предложенията за реформи на всеки министър.
Министрите чакат премиерът Румен Радев, за да започне заседанието.
Илин Димитров, Росица Карамфилова и Георги Пеев
Правителството днес ще прием управленската си програма до 2030 г.
Премиерът Румен Радев говори с вицепремиерът Гълъб Донев.
Наталия Ефремова, Велислава Петрова, Иван Демердиев и Иво Христов
Управленската програма отчита предложенията за реформи на всеки министър.
Министрите чакат премиерът Румен Радев, за да започне заседанието.
Илин Димитров, Росица Карамфилова и Георги Пеев

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