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Жена открадна 8 телефона от магазина, в който работи

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СНИМКА: Pixabay

Жена в Перник е обвинена за кражба на мобилни телефони на стойност около 8 000 евро от магазина, в който работила. 

Престъплението е извършено в рамките на два месеца в края на 2025 г. От магазин за мобилни телефони са били отнети осем мобилни телефона.

След подаден сигнал във Второ РУ – Перник са предприети действия за установяване на извършителя.

В резултат на проведените процесуално-следствени действия следите отвели криминалистите до 40-годишна перничанка, работеща в търговския обект. Жената е с повдигнато обвинение.

Работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.

СНИМКА: Pixabay

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