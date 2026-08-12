Камион с дърва се обърна в дере край Гурково, 10 пострадаха, но без опасност за живота

Камион, натоварен с дърва, в чиято карусерия са пътували 8 мъже, се обърна в дере край Гурково, те, както и шофьорът и пъгник в кабината, са пострадали, но без опасност за живота, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

По първоначална информация на 11.08.2026г. в 17:40 часа в местност до село Жълтопоп, община Гурково, по черен път на два километра над селото се е движил товарен автомобил "Газ", натоварен с дърва, управляван от 60-годишен мъж. При спускане по земния път на десен завой, водачът е изгубил контрол над МПС и то се преобръща в ляво от пътя дере.

Вследствие на настъпилото ПТП, возещите се осем работници в отворена платформа в задната част на товарния автомобил, седнали на натоварената дървесина, са паднали от автомобила в дерето и са получили различни наранявания. На петима от тях - мъже на 19, 27, 21, 24 години, както и на 17-годишен младеж, е оказана медицинска помощ в ЦСМП-Стара Загора и са освободени. В болница са настанени други трима - също мъже, на 27, 38 и 19 години. На возещ се на предна седалка в камиона 44-годишен мъж, катои на шофьора, е оказана медицинска помощ и са освободени. Няма опасност за живота на нито един от пострадалите.

Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, отчетен е отрицателен резултат. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип.

В РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство по случая под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.