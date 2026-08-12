1,8 млн. куб. м вода е прехвърлена от Дунав към езерото в резервата "Сребърна"

Продължава операцията по прехвърляне на вода от река Дунав към езерото в резервата „Сребърна", като вече са подадени приблизително 1,8 млн. куб. метра вода.

Това съобщи за БТА експертът по „Връзки с обществеността" в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе Рени Петрова.

Тя припомни, че проблемът е обсъждан на заседание с участието на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) и останалите членове на кризисния щаб – пожарната служба в Силистра, общинската и областната администрация. На ИАППД е представена актуалната ситуация с намаляването на водата в ръкава между остров Девня и резервата „Сребърна".

Обсъждан е вариант с баржа, която да почисти от наноси участък малко по-нагоре към езерото и рибарско селище Танасово, за да може от главния ръкав да се вкарва вода.

Осигурени са и бонови заграждения, които се монтират, за да ограничат достъпа на водорасли до помпите. Причината е, че водата е топла и има наличие на цъфтящи водорасли, които могат да бъдат засмуквани от помпите.

Петрова посочи, че на място работят четири помпени линии на преливника – две твърди и две меки. Според ситуацията се спират или пускат някои от тях. Целта е да се поддържа работата на линиите, доколкото позволява намаляващото количество вода в малкия канал.