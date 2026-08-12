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Водач на мотофреза е настанен в болницата в Добрич с мозъчно сътресение след катастрофа

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Водач на мотофреза е настанен в болницата в Добрич с мозъчно сътресение след катастрофа на пътя между селата Цани Гинчево и Зърнево, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Пътният инцидент е възникнал снощи около 21:00 часа. По първоначални данни лек автомобил БМВ с чужда регистрация, управляван от 20-годишен мъж от с. Орляк, се е ударил в мотофреза, зад волана на която е бил 60-годишен мъж от с. Хърсово. По-възрастният мъж е откаран в болницата в Добрич, където е установено, че е с мозъчно сътресение и е настанен за лечение и наблюдение, пише БТА.

Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на полицейското управление в Каолиново.

Пешеходка и колоездачка също бяха откарани в болница след пътнотранспортни инциденти на 10 август във Велики Преслав.

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