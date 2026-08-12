Кметът на Пловдив иска система за 45 милиона евро да открива престъпления, преди да са се случили

Автоматично ще бъдат засичани рискови ситуации и ще се подава сигнал, без да се налага човек да наблюдава

Модерна система, която да използва хиляди камери и сензори, за да "усеща" престъпленията на територия на Пловдив още преди да са се случили, иска кметът Костадин Димитров. Така след седмица мълчание за убийството на Младежкия хълм той взе отношение по въпроса, но уточни, че съзнателно не е коментирал, за да не се политизира случаят.

"Още през 2024 г. възложихме да се създаде концепция за превенция на насилието и рисковите точки в Пловдив. Тя е готова и утре ще ви я представим", увери градоначалникът. Той припомни, че при обновяването на парк "Лаута" са поставени камери, след което извършителите на престъпления в района били хващани. Димитров е убеден, че превенцията е много по-важна.

"Трябва да направим така, че преди това да бъдат сигнализирани тези рискови ситуации. Затова е необходимо изграждането на цялостна система в града", заяви кметът. По думите му ще бъде създаден команден център, който да взима информация от хиляди сензори и камери и да посочва рискови ситуации - ако на дадено място има съмнително много събрали се хора или ако някой бяга бързо.

"Всичко това е въпрос на анализ и програмата ще дава сигнал за рисковите ситуации", обясни Костадин Димитров. Той добави, че подобни системи имало в много държави и те са спомогнали за драстичното намаляване на престъпността там, защото програмата автоматично маркирала потенциални престъпления и не се налагало човек да наблюдава всяка една камера.

Все още не е решено как ще бъде финансирана системата. "По първоначални обследвания стойността за целия град е близо 45 милиона евро. Самият сървър, който е необходим за анализ, също не е евтин и трябва да започнем отнякъде", каза кметът на Пловдив. Той ще обсъди с различните политически сили в общинския съвет възможностите за финансиране по време на разговорите за градския бюджет, но Димитров е убеден, че средствата трябва да дойдат от държавата.