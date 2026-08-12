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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23373992 www.24chasa.bg

СЗ „ИООРС" към Община Русе набира служител за сектор „Платено паркиране и репатриране"

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СЗ „ИООРС" към Община Русе обявява свободна позиция за „Водач-оператор открита платформа с повдигащо устройство" в сектор „Платено паркиране и репатриране". Длъжността е подходяща за кандидати в активна работоспособна възраст, които притежават минимум средно образование. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

От кандидатите се изисква да притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория „С", както и професионална компетентност за превоз на товари. Необходимо е също така да имат свидетелство за правоспособност за работа с кранове от стрелови тип до 12 тона. Кандидатите, които не притежават необходимото удостоверение за тази правоспособност, ще бъдат подпомогнати от СЗ „ИООРС" за придобиването ѝ.

Одобреният кандидат ще има възможност за дългосрочна професионална реализация в общинска структура, професионално развитие и придобиване на допълнителна квалификация.

Желаещите да кандидатстват могат да получат допълнителна информация и да се свържат за събеседване с началника на сектор „Платено паркиране и репатриране" на телефон 0882/ 838 311.

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