Разследват умишлен палеж на бившия Техникум по механотехника в Монтана

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Окръжна прокуратура – Монтана води ръководството и надзора на досъдебно производство за палеж на сграда, вследствие на който са причинени щети по сградата на значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре върху други имоти.

9 август на спешния телефон 112 е постъпил сигнал за пожар в сграда в Монтана - бившия Техникум по механотехника. Незабавно на място са били изпратени екипи на пожарната. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

В хода на разследването, след извършените неотложни процесуално-следствени действия, наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган, включително за установяване на камери за видеонаблюдение в района на сградата и изискване на записи от тях.

Извършени са огледи, като са констатирани причинените вследствие на пожара щети по сградата. Разпитани са свидетели пред съдия.

Предстои назначаване на пожаротехническа, съдебно-техническа и оценъчна експертизи, които да изяснят причината за възникване на пожара и вторичните огнища, дали е използвана запалителна течност или други запалителни вещества или предмети, мястото на възникването на пожара, както и състоянието на електрическата инсталация в обекта.

Работата по досъдебното производство продължава под ръководството на прокуратурата.