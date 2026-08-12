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Сигнали за бомби получили в няколко столични институции

Димитър Мартинов

[email protected]

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Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

Сигнали за бомби са получени в няколко институции в София. Те са били изпратени по мейла, а сред заплашените попада сградата на Сметната палата.

От СДВР посочиха, че се действа по процедура. Според нея се прави оценка на риска и не е задължително да се стигне до евакуация.

Сигнал за бомба е имало и в сградата на Нова Броудкастинг Груп, съобщиха оттам.  

Подобни масови сигнали за бомби имаше на няколко пъти през последните месеци. Често заплашени бяха училища, но и различни държавни институции. Специфичното при тях бе, че в мейлите нямаше информация за конкретна институция, в която има бомба.

Пишеше "във вашата сграда". Така всяка институция, получила мейла, се чувстваше заплашена.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

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