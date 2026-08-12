Сигнали за бомби получили в няколко столични институции

Сигнали за бомби са получени в няколко институции в София. Те са били изпратени по мейла, а сред заплашените попада сградата на Сметната палата.
От СДВР посочиха, че се действа по процедура. Според нея се прави оценка на риска и не е задължително да се стигне до евакуация.
Сигнал за бомба е имало и в сградата на Нова Броудкастинг Груп, съобщиха оттам.
Подобни масови сигнали за бомби имаше на няколко пъти през последните месеци. Често заплашени бяха училища, но и различни държавни институции. Специфичното при тях бе, че в мейлите нямаше информация за конкретна институция, в която има бомба.
Пишеше "във вашата сграда". Така всяка институция, получила мейла, се чувстваше заплашена.