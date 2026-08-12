Дрон с термокамера ще следи за пожари в Сливенско

Нов дрон с термовизионна камера ще бъде използван от пожарната служба в Сливен както при възникнали пожари, така и за превенция в рискови участъци. Това съобщи главен инспектор Росен Георгиев, изпълняващ длъжността началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен по време на заседание на Щаба за изпълнение на общинския план при бедствия. Огнеборците вече са получили част от новото оборудване, което се използва. Сред най-важните придобивки са термовизионна камера и дрон, оборудван също с термовизионна камера, съобщи БТА.

„Направихме обучение на всички служители, оператори, които ще могат да го ползват. Предстои изпит за операторите, след успешното полагане на който през следващата седмица се очаква използването на дрона да бъде официално сертифицирано. Той ще бъде използван при възникнали произшествия, но и с превантивна цел. Предвижда се с него да бъдат наблюдавани определени рискови участъци в часовете, в които най-често са възниквали пожари", коментира главен инспектор Росен Георгиев,.

Технологията ще може да подпомага и установяването на хора, които предизвикват пожари чрез палене или нарушават правилата за пожарна безопасност. Главният инспектор посочи, че дронът разполага с много добри характеристики и камерата позволява от значителна височина да се наблюдават детайли на терена.

„Виждат се наистина самите хора, виждат се лицата, нищо че той е примерно на 80-100 метра височина от земята", каза Георгиев. Такива дронове получиха и пожарникарите във Варненско, Велико Търново и др.

На срещата кметът на Сливен Стефан Радев, представители на общинския отдел „Управление при кризи, аварии и превенция", директори на общински предприятия, представители на Агенция „Пътна инфраструктура", Българския червен кръст, „Водоснабдяване и канализация", както и кметове на населени места от общината обсъдиха мерки за предотвратяване на пожари .