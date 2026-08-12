44-годишен с каруца опита да избяга от полицията в садовско село, съпротивлявал се при арест

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Униформените пуснали светлинен и звуков сигнал за спиране, но мъжът продължил по пътя си

Водач на каруца е задържан след опит за осуетяване на полицейска проверка в село в община Садово, съобщиха от МВР.

Вчера около 10,30 ч. в Поповица автопатрул на Районното управление в Асеновград забелязал превозното средство с животинска тяга да се движи по пътното платно, създавайки предпоставка за произшествие. Униформените опитали да спрат каруцата, но въпреки подадения светлинен и звуков сигнал, водачът продължил по пътя си.

След кратко движението му било преустановено. Първоначално 44-годишният криминално проявен и осъждан мъж се държал грубо, отказал да предостави документ за самоличност, а при ареста оказал съпротива.

С полицейска заповед е задържан за срок от 24 часа. Срещу него е образувано бързо производство.