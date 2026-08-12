Дрогиран шофьор на камион се блъсна в мантинелата на АМ "Тракия" край Пловдив

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Той е криминално проявен и осъждан, отказал е кръвна проба

Водач на камион е задържан в Районното управление на село Труд, предизвикал катастрофа на АМ "Тракия" край Пловдив.

Около 15 часа вчера автопатрул на сектор "Пътна полиция" предприел бързи действия по сигнал, че в района на 139 км, посока Бургас, камион с полуремарке се блъснал в мантинела и продължил по пътя си. На 144 км въпросният товарен автомобил бил спрян, а тестът с драг чек на 43-годишния мъж зад волана реагирал положително на амфетамин и матамфетамин. Криминално проявеният и осъждан извършител отказал да даде кръвна проба за химически анализ. С полицейска заповед той е задържан в рамките на започнато бързо производство.

21-годишна жена е с леки наранявания, след като бе блъсната на пешеходна пътека вчера в Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 8,10 часа е получен сигнал за произшествието на бул. "Свобода", където предимството на пешеходката било отнето от лек автомобил "Мерцедес" с 51-годишен водач. На място жената е прегледана от медицински екип и освободена за домашно лечение. Случаят е отработен по административен ред от служители на сектор „Пътна полиция"