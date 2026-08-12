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Разследват 26-годишен за отвличане и побой на познат в Дупница

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Разследват 26-годишен за отвличане и побой на познат в Дупница. СНИМКА: PIXABAY

Разследват 26-годишен за отвличане и побой на познат в Дупница. Под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, се води досъдебно производство за извършени престъпления във връзка с незаконно лишаване от свобода и причиняване на телесна повреда на 20-годишен мъж в Дупница. 

Разследването е започнало след постъпил сигнал, че около 02:00 ч. на 10 август, на паркинг в района на стадион „Бончук" в Дупница, 20-годишен мъж бил отвлечен.

Пострадалият бил откаран до паркинг в града, където му бил нанесен побой. Впоследствие бил закаран в къща, където е държан против волята си и бит с гумена палка, допълват от държавното обвинение.

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, обосноваващи предположение за съпричастността на Д.Д., на 26 години, към извършените деяния. Наблюдаващият прокурор е постановил Д.Д. да бъде привлечен в качеството на обвиняем за незаконно лишаване от свобода и за причиняване на телесна повреда, както и да бъде задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него, а работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, посочиха още от прокуратурата.

Разследват 26-годишен за отвличане и побой на познат в Дупница. СНИМКА: PIXABAY

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