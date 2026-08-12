Създават Националната менторска академия за млади таланти в Априлци

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Известни музикални творци създават Националната менторска академия за млади таланти "Песни под Марагидик" в Априлци. Форматът съчетава професионална работа с деца и младежи, конкурсна програма и индивидуална обратна връзка и ще се проведе от 19 до 22 септември.

Идеята е различна от обичайния модел, при който участниците излизат на сцена, изпяват две песни и си тръгват. В Априлци те ще работят с утвърдени композитори, изпълнители, вокални педагози, поети, аранжори и музиканти и ще проследят целия път на песента – от текста и композицията до интерпретацията и сценичното присъствие.

Менторският екип обединява девет утвърдени имена от българската музика и култура: Хайгашод Агасян, Светослав Лобошки, Георги Милтиядов, Борислав Мирчев, Нора Караиванова, Вики Алмазиду, Стефан Филипов, Мая Райкова и Мариана Добрева.

В Академията могат да участват индивидуални изпълнители и вокални формации до 18 години. В конкурсната програма всяко дете представя песен на български език и песен по избор, а паралелно с това има достъп до вокални ателиета, работа върху интерпретация и сценично поведение, творчески срещи и индивидуални консултации.