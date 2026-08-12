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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23374285 www.24chasa.bg

Рецидивист влиза за 1 г. в затвора за кражба на 284 евро от манастир в с. Кътина

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Темида

Мъж е осъден на една година затвор за кражба на пари от манастир в село Кътина. И.Х. е признал вината си пред състав на Софийския районен съд и му е наложено наказание от 1 година лишаване от свобода, което следва да се изтърпи при първоначален „строг" режим. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

И.Х. е привлечен към наказателна отговорност, че на 24 май тази година, чрез счупване на плексигласова преграда и разбиване на дървена врата, е влязъл в манастира „Св. четиридесет мъченици Севастийски" в село Кътина и е откраднал 294,60 евро от шкаф и магерница. Обвиняемият е извършил деянието в условията на опасен рецидив, след като е осъждан за идентично престъпление.

Наказанието е наложено след споразумение и изпълнението му влиза в сила незабавно. Обвиняемият е възстановил откраднатите пари на манастира.

На 5 юни СРП съобщи за случая. Тогава обвиняемият беше задържан за срок от 72 часа.

Темида

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